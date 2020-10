iPhone 12: ricarica wireless con aggancio magnetico

Giacomo Martiradonna,

Il produttore giapponese di accessori Mpow ha tirato fuori dal cilindro un nuovo dispositivo di ricarica wireless per iPhone 12; a differenza di tutti quelli visti finora, però, ha una peculiarità: ha l’aggancio magnetico.

Ovviamente, Mpow si guarda bene dall’usare il brand “iPhone 12.” Piuttosto, la descrizione del dispositivo nel comunicato stampa recita:

MPOW JAPAN Co., Ltd. (Location: Chuo-ku, Tokyo, Representative: Takehiko Komazaki) annuncia un caricatore wireless che supporta la funzione regolazione della posizione attraverso i magneti, compatibile col nuovo meccanismo di ricarica wireless installato sul nuovo iPhone.

In pratica, grazie all’impiego di un “meccanismo magnetico ad anello” installato sia nel caricatore che nel telefono, quest’ultimo è in grado di collegarsi sempre in modo corretto e saldo al dispositivo di ricarica. Ciò consente di ottenere sempre maggiore efficienza possibile.

Il che è meraviglioso, ma presenta una contropartita considerevole®: il caricabatterie Mpow “è progettato per l’uso coi nuovi iPhone, e potrebbe non essere in grado di funzionare con altri smartphone.” Al che ci domandiamo: non è che ora ci tocca buttare via i vecchi caricabatterie wireless?

In ogni caso, questa feature di iPhone 12 è praticamente confermata. Nelle scorse ore infatti è emersa la volontà da parte di Cupertino di resuscitare il marchio “MagSafe” che un tempo designava il sistema di collegamento magnetico del connettore di ricarica dei MacBook. Declinato in versione iPhone, invece, servirà a indicare i caricabatterie wireless magnetici dedicati ad iPhone 12; quelli a marchio Apple si chiameranno “MagSafe Charger” e “MagSafe Duo Charger”.

