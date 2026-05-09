La svolta di Telegram: ora puoi far rispondere un'AI al posto tuo, ecco come

Telegram sta cambiando pelle e questa volta l’intelligenza artificiale entra davvero dentro le chat, trasformando i bot in strumenti molto più autonomi.

L’ultimo aggiornamento della piattaforma guidata da Pavel Durov introduce una serie di funzioni che fino a pochi mesi fa sembravano lontane dall’uso comune. Non si parla più soltanto di bot automatici che rispondono a comandi preimpostati, ma di assistenti capaci di interagire nelle conversazioni, collaborare con altri bot e persino automatizzare attività direttamente dentro Telegram.

La novità sta facendo discutere soprattutto chi usa l’app per lavoro, gestione community o produttività personale. Telegram, infatti, sembra voler occupare uno spazio diverso rispetto alle altre piattaforme di messaggistica, spingendo sempre di più su automazione e IA integrata.

La funzione più evidente riguarda i cosiddetti “bot ospiti”. Adesso gli utenti possono chiamare un bot AI in qualsiasi chat privata o di gruppo semplicemente menzionando il suo username con la chiocciola. In pratica, basta scrivere qualcosa come “@nomebot” per ottenere risposte immediate senza dover uscire dalla conversazione o aprire finestre separate.

È un cambiamento che modifica parecchio il modo in cui Telegram viene utilizzato ogni giorno. Fino a oggi i bot erano strumenti quasi separati, spesso confinati in chat dedicate. Adesso diventano parte integrante delle conversazioni normali. Possono verificare informazioni, generare testi, creare immagini o aiutare a organizzare attività in tempo reale. Telegram ha precisato che questi bot vedono solo il messaggio in cui vengono citati e le eventuali risposte collegate, senza accesso al resto della chat.

Dietro questa scelta c’è anche un messaggio piuttosto chiaro verso il mercato AI: Telegram vuole diventare una piattaforma aperta dove diversi modelli di intelligenza artificiale possano convivere e competere direttamente dentro l’applicazione.

Arrivano i bot che parlano tra loro

La funzione che più incuriosisce gli sviluppatori è però quella legata alla comunicazione tra bot. Telegram permette ora ai bot di interagire tra loro in maniera autonoma, creando flussi automatici molto più avanzati rispetto al passato.

Questo significa, ad esempio, che un bot può raccogliere dati e passarli a un secondo bot incaricato di elaborarli, mentre un terzo potrebbe inviare notifiche o generare contenuti. Tutto dentro Telegram, senza software esterni visibili all’utente finale.

Per chi gestisce community molto grandi o attività online, il cambiamento potrebbe avere un impatto concreto. Moderazione automatica, assistenza clienti, gestione ordini, raccolta feedback o pubblicazione contenuti diventano attività sempre più automatizzabili. Non a caso Telegram sta spingendo molto anche sulle funzioni di moderazione e automazione delle chat.

Un altro dettaglio che cambia parecchio l’esperienza riguarda le risposte generate in streaming. I bot AI non aspettano più di completare l’intero messaggio prima di mostrarlo. Il testo compare progressivamente, parola dopo parola, come accade ormai nelle piattaforme AI più moderne.

L’aggiornamento introduce anche una ricerca molto più ampia tra sticker ed emoji, con oltre 100 milioni di elementi disponibili in decine di lingue diverse. Telegram continua così a rafforzare il lato creativo e comunicativo della piattaforma, mentre parallelamente aumenta il peso dell’intelligenza artificiale.

Nelle ultime settimane la società aveva già iniziato a integrare strumenti AI dedicati alla scrittura e ai riassunti automatici dei contenuti. Prima erano arrivati i riassunti IA per canali e pagine Instant View, poi gli strumenti di riscrittura e traduzione integrati direttamente nell’editor di testo.

Telegram punta sempre più sull’automazione

Quello che emerge da questi aggiornamenti è una direzione piuttosto chiara. Telegram non vuole più essere soltanto un’app di messaggistica. Sta cercando di diventare una piattaforma operativa dove conversazioni, automazione e intelligenza artificiale convivono nello stesso spazio.

Per molti utenti questa trasformazione potrebbe sembrare ancora lontana dalla quotidianità, ma basta guardare come vengono già usati i bot nei gruppi più grandi per capire che il cambiamento è iniziato da tempo. La differenza è che ora tutto sta diventando più semplice, immediato e accessibile anche a chi non ha competenze tecniche particolari.

E il punto interessante è proprio questo: l’intelligenza artificiale su Telegram non arriva come una funzione separata da aprire all’occorrenza. Entra direttamente nelle chat, cioè nel posto dove le persone passano già gran parte del loro tempo digitale.