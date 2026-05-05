ChatGPT, nessuno conosce questi 5 codici segreti: perché dovremmo inserirli tutti prima di fare le domande

Se usi ChatGPT per le tue conversazioni quotidiane, probabilmente hai già scoperto la potenza di questo strumento. Pochi sanno che ci sono dei codici segreti che possono migliorare ulteriormente la qualità e l’efficacia delle risposte che ricevi.

Questi semplici comandi, che vanno inseriti prima del tuo prompt, possono rendere ChatGPT molto più naturale, intelligente e focalizzato su quello che vuoi ottenere. Ecco perché dovresti iniziare a utilizzarli subito.

I codici segreti da utilizzare su ChatGPT

/human – Per una risposta più naturale

Quando vuoi che ChatGPT ti risponda in modo più umano, semplice e naturale, inserisci /human prima del tuo prompt. Questo comando aiuta l’intelligenza artificiale a rispondere con un tono più colloquiale, evitando risposte troppo formali o rigide. Per esempio, invece di ricevere una risposta tecnica e precisa, avrai una risposta che sembra più simile a quella che riceveresti da un amico o da un esperto che ti parla con familiarità.

Questo comando è particolarmente utile quando hai bisogno di un tono rilassato e coinvolgente, per esempio quando chiedi consigli o fai domande generali su vari argomenti.

EL10 – Spiega come se avessi 10 anni

A volte, le risposte possono essere troppo complesse o difficili da comprendere. Se vuoi che ChatGPT ti spieghi qualcosa in termini semplici e facili da capire, basta aggiungere EL10 prima del prompt. Questo comando indica all’intelligenza artificiale di spiegare l’argomento come se avessi 10 anni, usando un linguaggio molto più semplice e comprensibile.

Questo è ideale se stai cercando di comprendere concetti complessi o tecnici senza essere un esperto in quel campo. Può essere un grande aiuto se sei alle prime armi con un determinato argomento.

X10THINK – Pensa più a fondo

A volte, ChatGPT può darti una risposta rapida, ma se desideri una risposta più approfondita e riflessiva, inserisci X10THINK prima del prompt. Questo comando spinge ChatGPT a ragionare in modo più dettagliato, analizzando l’argomento sotto vari angoli e fornendo una risposta più ricca di informazioni.

Se hai bisogno di una riflessione approfondita, magari per un tema complesso o per prendere una decisione importante, X10THINK ti aiuterà a ottenere una risposta che consideri tutte le sfumature del tema trattato.

KILLCRITIC – Per evitare risposte troppo “accondiscendenti”

Molte volte, ChatGPT cerca di essere utile e spesso accetta tutte le opinioni o risposte che gli vengono date. Se invece vuoi che l’AI ti sfidi, ti dia una risposta più critica o più veritiera, puoi usare il comando KILLCRITIC. Questo aiuta a rendere le risposte più bilanciate, a farti vedere anche gli aspetti negativi o controintuitivi, e a spingerti a considerare diverse prospettive.

È utile quando vuoi andare oltre le risposte superficiali e ottenere una visione più completa, senza filtri o eccessiva diplomazia.

ALT3 – Ottieni tre varianti della risposta

Se hai bisogno di più opzioni o punti di vista su un argomento, puoi usare ALT3 prima del tuo prompt. Questo comando ti permette di ottenere tre varianti della risposta, ognuna con una prospettiva o approccio diverso.

Questa funzione è particolarmente utile se stai cercando di fare una scelta informata, come nel caso di idee per un progetto, opzioni di acquisto o risoluzioni a un problema. Ti dà una varietà di risposte che ti aiuteranno a valutare meglio tutte le possibilità prima di prendere una decisione.

Perché dovremmo utilizzare questi codici

L’utilizzo di questi codici segreti permette di personalizzare le risposte di ChatGPT in modo che siano più adatte alle tue esigenze specifiche. Non solo otterrai risposte più dettagliate, ma anche più adattate al contesto in cui ti trovi. L’intelligenza artificiale diventa quindi un potente strumento che non si limita a fornirti informazioni, ma che si adatta perfettamente al tuo stile di comunicazione e alle tue necessità.

Utilizzare questi comandi non solo ottimizza la qualità delle risposte, ma ti consente anche di risparmiare tempo e ottenere dati più pertinenti e utili, senza dover fare ulteriori ricerche o aggiustamenti.