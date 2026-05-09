Perplexity porta un assistente AI dentro il Mac: il computer prova a diventare più personale

Perplexity porta sul Mac un assistente AI pensato per lavorare tra file, app e browser, spostando l’intelligenza artificiale più vicino al computer quotidiano.

La nuova esperienza si chiama Personal Computer ed è pensata per trasformare Perplexity in qualcosa di diverso da un semplice motore di risposte. L’idea è avere un assistente richiamabile rapidamente dal Mac, capace di capire il contesto in cui si sta lavorando e di muoversi tra file locali, applicazioni native e browser Comet. Non è solo una finestra di chat: è un tentativo di portare l’AI dentro il flusso reale del computer.

Per gli utenti Mac il tema è interessante perché tocca un punto molto concreto. Negli ultimi mesi gli assistenti AI sono diventati sempre più presenti, ma spesso restano separati dal lavoro quotidiano: bisogna copiare testo, caricare documenti, spiegare il contesto e poi riportare il risultato nell’app giusta. Con un sistema più integrato, Perplexity prova a ridurre questi passaggi e a rendere l’AI più simile a un compagno operativo che vive accanto alle attività già aperte.

Un assistente che guarda al Mac, non solo al web

La differenza rispetto a molte soluzioni tradizionali è il rapporto con il computer locale. Personal Computer viene presentato come un assistente capace di lavorare con file locali, app native e Comet browser, senza obbligare l’utente a caricare manualmente ogni contenuto nel cloud. È un dettaglio importante, perché sul Mac passano documenti, note, progetti, email, presentazioni e materiali personali che non sempre si vogliono spostare altrove.

Il richiamo tramite scorciatoia da tastiera rafforza questa idea: l’assistente deve essere sempre vicino, senza costringere l’utente a cambiare ambiente ogni volta. In pratica, può diventare utile per riassumere un documento, cercare informazioni, organizzare contenuti o collegare ciò che si sta facendo nel browser con ciò che si trova sul computer. La promessa è un Mac meno frammentato, dove l’AI aiuta a tenere insieme contesto e azioni.

La sfida è la fiducia

Un assistente così integrato, però, deve guadagnarsi fiducia. Più un’AI può vedere file, app e pagine aperte, più diventa importante capire cosa legge, cosa conserva e quali azioni può compiere. Perplexity insiste sull’assenza di upload dei file, ma l’utente dovrà comunque valutare con attenzione permessi, impostazioni e limiti dell’app. Sul Mac, dove spesso convivono lavoro e vita personale, la privacy non può restare un dettaglio secondario.

Il confronto implicito è anche con Apple. Cupertino sta cercando di portare Apple Intelligence dentro i propri sistemi, ma il percorso è graduale e molto controllato. Perplexity, come altri concorrenti, prova invece a occupare subito lo spazio dell’assistente desktop, puntando su velocità, ricerca e automazione. È una partita delicata, perché chi usa Mac tende ad apprezzare integrazione e controllo più della semplice quantità di funzioni.

Personal Computer mostra una direzione ormai chiara: il futuro dell’AI non sarà confinato a una pagina web o a una chat separata. Gli assistenti vogliono entrare nel punto in cui le persone lavorano davvero, cioè tra documenti, finestre aperte, browser e app. Resta da capire se gli utenti Mac saranno pronti ad affidare una parte così ampia del proprio spazio digitale a un assistente esterno all’ecosistema Apple.