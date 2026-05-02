Apple cambia le sue app storiche Pages, Keynote e Numbers: via le versioni classiche dal Mac App Store

Senza annunci ufficiali e senza cambiare l’esperienza in modo evidente da un giorno all’altro, Apple ha modificato profondamente la gestione delle sue app più utilizzate su Mac, eliminando le versioni classiche di Pages, Keynote e Numbers dal Mac App Store e lasciando spazio a una sola direzione.

Per chi utilizza ogni giorno queste applicazioni, il cambiamento può passare inosservato almeno all’inizio. Le app continuano a funzionare, i documenti si aprono come sempre, e l’interfaccia non mostra rivoluzioni evidenti. Eppure, dietro questa apparente continuità, Apple ha preso una decisione che riguarda la gestione futura della propria suite di produttività.

Una scelta che semplifica, ma cambia le regole

Il punto centrale è la scomparsa delle versioni “classiche” dal Mac App Store. In passato, con l’arrivo di Creator Studio, Apple aveva mantenuto due versioni separate delle app su Mac, creando una situazione poco chiara per molti utenti. Su iPhone e iPad, invece, l’aggiornamento era stato diretto, senza duplicazioni.

Ora quella fase intermedia è stata superata. Chi cerca oggi Pages, Keynote o Numbers trova una sola versione disponibile. Questo riduce la confusione, ma introduce anche un cambio di prospettiva: Apple non offre più alternative parallele, ma guida tutti verso lo stesso ecosistema.

Non è un dettaglio tecnico. È una scelta che riguarda il modo in cui l’azienda vuole gestire i propri strumenti nel tempo.

Cosa cambia per chi le usa ogni giorno

Per gli utenti già attivi, la situazione resta relativamente stabile. Le versioni precedenti sono ancora accessibili tramite la cronologia acquisti e possono essere reinstallate. Questo significa che chi ha costruito il proprio flusso di lavoro su una versione specifica non è costretto a cambiare immediatamente.

Il discorso cambia per chi si avvicina ora a queste app. I nuovi utenti troveranno solo la versione aggiornata, integrata con il sistema di Creator Studio. È qui che emerge un altro elemento che segna un’evoluzione nel modo in cui Apple gestisce il software.

Le app restano gratuite, ma al loro interno compaiono inviti a sbloccare funzionalità aggiuntive tramite abbonamento. Un modello freemium che fino a poco tempo fa era molto meno evidente nell’ecosistema Apple.

Un segnale su come sta cambiando Apple

Questa transizione non riguarda solo tre applicazioni. È un segnale più ampio su come Apple sta ripensando il rapporto tra software e servizi. Integrare funzionalità avanzate dietro un piano a pagamento è una strategia già diffusa in molti ambiti, ma finora era stata applicata con maggiore discrezione in questo contesto.

Il fatto che ora compaia in modo più esplicito anche su strumenti come Numbers o Keynote indica una possibile evoluzione. Non significa che l’accesso base cambierà nel breve periodo, ma suggerisce una direzione più orientata ai servizi rispetto al passato.

Resta aperta una domanda che riguarda l’equilibrio tra semplicità e modello economico. Le app continuano a essere accessibili e utilizzabili da tutti, ma l’esperienza inizia a includere elementi che prima erano meno presenti.

Per chi usa queste applicazioni ogni giorno, il cambiamento è ancora sottile. Ma è proprio in queste modifiche silenziose che si intravede spesso la direzione futura, quella che si nota davvero solo quando diventa la normalità.