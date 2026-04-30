Apple porta il MacBook sotto quota 600 dollari: perché il nuovo Neo può cambiare il mercato dei laptop

Apple prova a entrare in una fascia di mercato che per anni ha lasciato quasi interamente ai produttori di PC economici, scegliendo un MacBook dal prezzo più basso ma costruito per non sembrare un compromesso.

Il nuovo MacBook Neo segna un cambio di passo nella strategia di Cupertino. Con un prezzo di partenza indicato a 599 dollari (699 euro), che può scendere a 499 dollari per il settore education, Apple punta direttamente a studenti, famiglie e utenti che cercano un portatile affidabile senza arrivare alle cifre dei MacBook tradizionali.

Un MacBook pensato per chi guardava altrove

Per anni il mondo Apple è rimasto distante da una parte consistente del pubblico, soprattutto per una questione di prezzo. Il MacBook Neo nasce proprio per ridurre questa distanza, portando nel segmento più accessibile alcuni elementi tipici dei prodotti della casa: scocca curata, materiali solidi, tastiera precisa e trackpad di qualità.

Il messaggio è chiaro: un portatile economico non deve necessariamente sembrare un prodotto di ripiego. In una fascia spesso dominata da plastiche leggere, display modesti e compromessi evidenti, Apple prova a spostare l’attenzione sulla qualità percepita, cioè su ciò che l’utente nota ogni giorno quando apre il computer e lo usa per studiare, scrivere o lavorare.

Il chip derivato da iPad e la scelta dell’equilibrio

Per contenere il prezzo, Apple avrebbe scelto un chip A18 Pro, derivato dall’esperienza maturata su iPhone e iPad. Non sarebbe quindi una macchina pensata per carichi professionali pesanti, ma per attività quotidiane: navigazione, documenti, videolezioni, posta, streaming e produttività leggera.

La logica non è inseguire la potenza massima, ma offrire un’esperienza stabile e fluida. È qui che l’ecosistema Apple può fare la differenza, perché hardware e software vengono progettati insieme e questo permette di ottenere buoni risultati anche con componenti meno costosi rispetto ai modelli superiori.

La sfida al mercato education

Il terreno più interessante è quello education. Scuole, università e famiglie guardano da sempre al prezzo con grande attenzione, e proprio lì Windows e ChromeOS hanno costruito una presenza molto forte. Con una versione a prezzo ridotto, Apple prova a rendere il Mac più vicino a chi finora lo considerava fuori portata.

La scelta di colori più vivaci e di un design meno austero parla chiaramente a un pubblico giovane. Non è solo una questione estetica: significa provare a rendere il MacBook un oggetto quotidiano, meno esclusivo e più adatto a entrare in zaini, aule e scrivanie condivise.

Cosa cambia per i produttori di PC

L’arrivo di un Mac low cost mette pressione ai concorrenti. Il segmento dei laptop economici è molto affollato, ma spesso vive su margini ridotti e differenze minime tra un modello e l’altro. Se Apple riuscisse davvero a offrire un prodotto curato a quel prezzo, molti marchi sarebbero costretti a rivedere materiali, design e servizi.

Per gli utenti, questo potrebbe tradursi in una competizione più utile: portatili migliori, prezzi più aggressivi e maggiore attenzione all’esperienza complessiva. Il MacBook Neo non cambierebbe solo l’offerta Apple, ma anche il modo in cui viene percepita l’intera fascia entry-level.

Resta da capire quanto questa strategia saprà reggere nel tempo e quanto Apple sarà disposta a spingere davvero su un Mac più accessibile. Ma il segnale è forte: anche nel mercato dei portatili economici, dove per anni Cupertino è rimasta ai margini, la partita potrebbe diventare molto più interessante.