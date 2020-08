Apple Store: per i 10 anni dell’app l’easter egg segreto

Giacomo Martiradonna,

Per il decimo anniversario dell’applicazione Apple Store, Cupertino ha creato una piccola sorpresa per i suoi utenti. L’animazione di un palloncino a forma di 10 che si attiva e svolazza sul display soltanto facendo una specifica ricerca: ecco come visualizzarla.

Il trucco per visualizzarlo è semplice. Se non lo avete ancora fatto, basta scaricare l’app Apple Store (non l’App Store!), e infine scrivere “10 years” (non funziona in italiano) nel campo di ricerca. Un paio di palloncini azzurri inizieranno a rimbalzare sullo schermo: se li puntellate col dito, scoppieranno; in alternativa, spariranno da sé dopo qualche istante.

Non c’è limite al numero di volte in cui potete attivare l’effetto grafico. Buon divertimento.