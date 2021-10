iPhone SE Plus: lancio rimandato al 2022

A causa della crisi in cui è precipitato il mondo dopo il Coronavirus, Apple ha deciso di posticipare il lancio di iPhone SE Plus. Ecco feature, caratteristiche e periodo di lancio.

Dopo il lancio dell’ultima generazione di iPhone SE, è stato subito chiaro che Apple avesse intenzione di lanciare una versione maggiorata con display più ampio e un prezzo comunque molto aggressivo. Tuttavia, data la difficile congiuntura economica, pare che il lancio di iPhone SE Plus sia stato rimandato all’anno prossimo. Per il nuovo iPhone SE 3, invece, se ne riparla nel 20224.

Le Anticipazioni

Lo diceva già ad aprile dell’anno scorso l’affidabile Ming-Chi Kuo, secondo cui iPhone‌ SE Plus è stato posticipato dalla prima alla seconda metà dell’anno prossimo. In una recente nota agli investitori si legge:

“In un precedente report, avevamo previsto che Apple avrebbe lanciato il nuovo iPhone nella prima metà del 2021 [….]. Tuttavia, riteniamo che Apple rimanderà probabilmente il lancio dal primo semestre 2021 al secondo.”

E ora gli fa eco anche un altro analista, specializzato in display, Ross Young che dice:

“Ora si sente che il prossimo iPhone LCD sarà introdotto nel 2022 e sarà chiamato iPhone SE Plus; avrà il medesimo schermo LCD da 4.7″ dell’8 ma avrà il 5G. Da quel che sentiamo, iPhone SE3 con display LCD da 5.7″ e 6.1″ è stato rimandato al 2024.”

E indovinate un po’? La versione da 6.1″ -vale a dire iPhone SE 3 Plus- non avrà il Notch, bensì la fotocamera punch-hole come iPhone 14.

iPhone SE Plus: Feature & Design

Il nuovo modello disporrà di un display LCD più grande da 5.5 o 6.1 pollici, molto simile ad iPhone 11 e 11 Pro. Non avrà Face ID, tuttavia, e piuttosto integrerà il vecchio Touch ID nel pulsante Home.

Tuttavia, questa scelta di design renderà molto sottile la cornice superiore, visto che dovrà ospitare soltanto fotocamera frontale, microfono e speaker. Il processore resterà l’A13 Bionic presente già nella controparte da 4.7 pollici.

Per quanto concerne i prezzi infine, non possiamo ancora prevederli con precisione; probabilmente non lo conoscono neppure a Cupertino. Ma poiché parliamo comunque della famiglia SE, è facile immaginare che saranno inferiori a quelli di iPhone 11. Diciamo, verosimilmente attorno ai 600€ nella versione base.