iPhone 9: evento speciale il 31 marzo, lancio il 3 aprile

Di Giacomo Martiradonna martedì 18 febbraio 2020

Tutto è finalmente pronto per il lancio del successore di iPhone SE. Se tutto va come previsto, e il Coronavirus non si mette di traverso, Apple dovrebbe tenere un evento speciale il 31 marzo, con lancio di prodotto il 3 aprile.

Ci siamo. Dopo mesi di rumors sull'argomento, pare che finalmente il momento sia giunto. Se tutto va secondo i piani e il Coronavirus non crea altri contrattempi, Apple dovrebbe tenere un Evento Speciale a fine marzo dedicato al nuovo iPhone 9/iPhone SE2.

Stando ad alcune recenti indiscrezioni dalla Germania, sembra che Tim Cook salirà sul palco dello Steve Jobs Theater martedì 31 marzo 2020 per annunciare il successore di iPhone SE. La disponibilità effettiva nei negozi, invece, dovrebbe partire dal 3 aprile ma il condizionale è d'obbligo visti i ritardi che continuano ad accumularsi in seguito alla diffusione del COVID-19 e alle misure di contenimento sanitario messe in atto.

Il nuovo dispositivo dovrebbe ereditare molte delle caratteristiche di iPhone 8 in un formato più compatto, ed essere caratterizzato da un prezzo molto aggressivo. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro post di approfondimento:

Oltre a questo nuovo iPhone low-cost, Apple dovrebbe lanciare anche diversi altri prodotti nelle prossime settimane, inclusi gli iPad Pro con fotocamera 3D e il nuovo MacBook Air aggiornato; infine, dovrebbe arrivare AirTag, il portachiavi smart che sfrutta la rete di iPhone del mondo per ritrovare i vostri oggetti o gli animali domestici.