AirPods Max 2 svelano quando arriva iOS 26.4: aggiornamento Apple in arrivo

Le nuove AirPods Max di seconda generazione potrebbero aver rivelato indirettamente quando Apple rilascerà il prossimo aggiornamento software iOS 26.4.

Alcuni dettagli tecnici pubblicati dall’azienda suggeriscono infatti che l’aggiornamento arriverà molto presto, probabilmente nello stesso periodo del lancio delle nuove cuffie.

Apple ha presentato ufficialmente la seconda generazione delle AirPods Max, le sue cuffie over-ear di fascia alta. Nelle specifiche tecniche emerge però un dettaglio interessante: diverse funzionalità avanzate delle nuove cuffie richiederanno necessariamente l’installazione di iOS 26.4, oltre alle versioni aggiornate di iPadOS 26.4 e macOS Tahoe 26.4.

Questo significa che Apple dovrà rilasciare i nuovi aggiornamenti software nello stesso periodo in cui le cuffie arriveranno sul mercato.

iOS 26.4 potrebbe arrivare molto presto

Le AirPods Max 2 sono attese nei negozi all’inizio di aprile. Di conseguenza è molto probabile che iOS 26.4 venga rilasciato al pubblico entro la prima settimana del mese, se non addirittura negli ultimi giorni di marzo.

Attualmente Apple ha già distribuito la quarta beta dell’aggiornamento agli sviluppatori e ai tester pubblici. Questo indica che il sistema operativo è ormai vicino alla versione finale. Il prossimo passo potrebbe essere la cosiddetta Release Candidate, la build definitiva che precede il rilascio ufficiale.

È possibile che Apple abbia deciso di rimandare proprio questa fase finale fino all’annuncio delle nuove AirPods Max, visto che nel codice dell’aggiornamento potrebbero comparire riferimenti diretti alle nuove cuffie.

Preordini e data di lancio

Apple ha confermato che i preordini delle AirPods Max di seconda generazione inizieranno il 25 marzo. L’azienda parla di una disponibilità prevista per inizio aprile, anche se non è stata indicata una data precisa.

Questa tempistica rafforza ulteriormente l’ipotesi che iOS 26.4 verrà distribuito nello stesso periodo, così da permettere agli utenti di utilizzare subito tutte le nuove funzioni delle cuffie.

Le nuove funzioni disponibili con iOS 26.4

Le AirPods Max 2 introdurranno diverse funzionalità che richiedono l’aggiornamento ai nuovi sistemi operativi Apple. Tra queste spicca Live Translation, una tecnologia pensata per tradurre conversazioni in tempo reale.

Arriveranno anche miglioramenti audio come Adaptive Audio, che regola automaticamente il suono in base all’ambiente circostante, e Conversation Awareness, progettata per rendere più semplice parlare con qualcuno mentre si indossano le cuffie.

Tra le altre novità troviamo il supporto alla parola di attivazione “Siri”, la funzione Voice Isolation per migliorare la qualità delle chiamate e un nuovo utilizzo della Digital Crown, che potrà essere usata anche come pulsante remoto per scattare foto con l’iPhone.

Aggiornamenti necessari per tutte le funzioni

Per sfruttare tutte queste novità non basterà aggiornare soltanto l’iPhone. Apple ha specificato che sarà necessario installare anche il firmware più recente delle AirPods Max, oltre agli aggiornamenti software dei dispositivi compatibili.

In altre parole, le nuove funzioni saranno disponibili solo con la combinazione completa di iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4 e il firmware aggiornato delle cuffie.

Se le tempistiche verranno confermate, gli utenti Apple potrebbero quindi ricevere il nuovo aggiornamento software già entro poche settimane.