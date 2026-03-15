Fuga di notizie Apple: tutti i prodotti in uscita prossimamente | Alcuni sono pazzeschi

Per anni Apple è stata accusata di essere rimasta indietro nella corsa all’intelligenza artificiale. Ora sta emergendo uno scenario diverso.

Una serie di indiscrezioni e documenti interni trapelati negli ultimi mesi suggeriscono che Apple stia lavorando da tempo a un progetto molto più ampio di quanto si pensasse. Non un singolo prodotto, ma un intero ecosistema di dispositivi progettati attorno all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è chiaro: trasformare Siri nel centro di una nuova piattaforma tecnologica.

Il punto di partenza è proprio l’assistente vocale di Apple, che dopo anni di evoluzioni minori potrebbe essere completamente ricostruito.

Una nuova Siri basata sui modelli linguistici

Secondo le informazioni emerse, Apple starebbe riprogettando Siri utilizzando i cosiddetti LLM, i modelli linguistici di grandi dimensioni che alimentano strumenti come ChatGPT.

La differenza rispetto alla Siri attuale sarebbe radicale. Oggi l’assistente Apple funziona soprattutto attraverso comandi specifici e risposte predefinite. Con l’integrazione dei modelli linguistici avanzati, invece, potrebbe diventare molto più conversazionale e capace di comprendere il contesto.

In pratica Siri inizierebbe a funzionare più come un assistente digitale intelligente che come un semplice sistema di comandi vocali.

Le prime integrazioni dovrebbero arrivare già con iOS 26.4 e proseguire con iOS 27, segnando l’inizio di una nuova fase per l’intelligenza artificiale nell’ecosistema Apple.

La vera sorpresa però riguarda l’hardware. Le informazioni trapelate mostrano che Apple starebbe progettando diversi dispositivi completamente nuovi pensati per lavorare insieme all’intelligenza artificiale.

Tra questi c’è un Home Hub, uno smart display da circa sette pollici progettato per diventare il centro di controllo della casa intelligente. Il dispositivo dovrebbe gestire HomeKit, controllare gli elettrodomestici connessi e permettere anche chiamate FaceTime.

Accanto a questo sistema domestico Apple starebbe sviluppando anche una telecamera di sicurezza per interni, progettata per integrarsi direttamente con l’ecosistema della casa connessa.

Non si tratta però solo di prodotti per la smart home.

Secondo le indiscrezioni, Cupertino starebbe lavorando anche a un robot da tavolo con uno schermo montato su un braccio motorizzato. Il dispositivo seguirebbe l’utente mentre si muove nella stanza e utilizzerebbe un avatar di Siri per interagire in modo più naturale.

Un progetto che ricorda alcuni prototipi già mostrati da altre aziende nel campo della robotica domestica.

Una parte importante della strategia riguarda i dispositivi indossabili. Apple starebbe sviluppando diversi prodotti pensati per fornire all’intelligenza artificiale un flusso continuo di informazioni dal mondo reale.

Tra questi ci sarebbero occhiali intelligenti attualmente conosciuti con il nome in codice N50. A differenza dei visori per la realtà aumentata, questi occhiali non avrebbero display integrati ma due fotocamere in grado di catturare ciò che l’utente sta guardando.

L’obiettivo è permettere a Siri di comprendere il contesto visivo, un passo fondamentale per rendere gli assistenti digitali realmente utili nella vita quotidiana.

Apple starebbe inoltre testando AirPods con fotocamera integrata, capaci di fornire ulteriori informazioni ambientali all’assistente.

Un’altra idea allo studio è un pendente AI, un piccolo dispositivo indossabile grande quanto un AirTag, dotato di microfono e fotocamera sempre attivi. Alcuni dipendenti Apple lo descrivono internamente come “gli occhi e le orecchie dell’iPhone”.

Il ruolo dell’iPhone e il futuro dell’ecosistema

In questo scenario l’iPhone resterebbe il cuore del sistema. Il progetto più ambizioso riguarda il futuro iPhone pieghevole, che secondo le indiscrezioni potrebbe arrivare già nel 2026 con uno schermo interno da circa 7,8 pollici.

Il dispositivo offrirebbe un’esperienza più vicina a quella di un tablet, pensata per sfruttare meglio le nuove funzioni di intelligenza artificiale.

Se queste anticipazioni dovessero rivelarsi corrette, Apple non starebbe semplicemente aggiornando Siri. Starebbe costruendo una nuova generazione di prodotti in cui l’intelligenza artificiale diventa la vera interfaccia tra l’utente e la tecnologia.

Dopo anni di sviluppo silenzioso, Cupertino potrebbe essere pronta a entrare davvero nella nuova fase dell’AI. E questa volta non con un singolo dispositivo, ma con un intero ecosistema progettato per funzionare come un unico grande assistente intelligente.