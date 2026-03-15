iPhone: le funzioni segrete di iOS che cambiano il modo di usarlo

Usiamo l’iPhone ogni giorno per messaggi, foto, app, lavoro, pagamenti. Sempre lo stesso gesto: sbloccare lo schermo e fare quello che dobbiamo fare, eppure dentro iOS esistono funzioni che molti utenti non incontrano mai e che cambiano davvero il modo di usarlo.

Capita spesso, vedi un amico fare un gesto sul telefono e chiedi come abbia fatto, da lì inizi a scoprire scorciatoie che erano sempre state sotto gli occhi ma che nessuno aveva mai spiegato davvero. iOS è pieno di queste piccole cose che non fanno notizia ma che alla lunga fanno risparmiare tempo, e quando inizi a usarle diventa difficile tornare indietro.

Il trucco della tastiera che quasi nessuno usa

Scrivere sull’iPhone è veloce, correggere un testo lungo un po’ meno. Chi prova a spostare il cursore con il dito lo sa bene: basta toccare un millimetro più in là e finisci nella parola sbagliata.

C’è però un gesto che molti ignorano. Tenendo premuta la barra spaziatrice, la tastiera si trasforma in una specie di trackpad e il cursore può essere spostato con molta più precisione. In pochi secondi si può correggere una frase o spostarsi dentro un messaggio senza combattere con lo schermo.

È una funzione che esiste da anni e che molti scoprono solo dopo parecchio tempo. Quando succede, diventa quasi impossibile smettere di usarla.

Un altro gesto ancora più curioso riguarda gli errori di scrittura. Scuotere l’iPhone annulla l’ultima digitazione. Sembra un comportamento un po’ strano, quasi un gioco, e infatti non tutti lo tengono attivo. Però quando cancelli una frase per sbaglio e vuoi recuperarla in fretta, può evitare parecchi passaggi.

Screenshot senza premere tasti

Fare uno screenshot sull’iPhone è sempre stato semplice, due tasti premuti insieme e lo schermo viene salvato. Ma esiste un modo ancora più rapido che molti scoprono tardi.

Dentro le impostazioni di accessibilità c’è una funzione chiamata Tocco posteriore. Permette di associare alcune azioni al doppio tocco sul retro del telefono. Molti la impostano proprio per catturare lo schermo.

Due tocchi con il dito e lo screenshot viene salvato subito, senza usare combinazioni di tasti e senza spostare la mano.

All’inizio sembra quasi strano usare il telefono in questo modo, poi diventa un gesto automatico che si fa senza pensarci.

Il Centro di Controllo che cambia davvero l’uso dell’iPhone

C’è poi una zona di iOS che molti non personalizzano mai davvero: il Centro di Controllo, quello che appare con uno swipe dall’angolo dello schermo.

Di base contiene le funzioni più comuni, ma può diventare qualcosa di molto più utile se viene organizzato bene. Torcia, registrazione dello schermo, note vocali, modalità risparmio energetico, accesso rapido alla fotocamera.

Quando lo si adatta alle proprie abitudini, tante operazioni diventano immediate. Accendere la torcia mentre si cerca qualcosa al buio oppure registrare lo schermo senza aprire applicazioni.

Sono piccole scorciatoie, ma nel tempo fanno la differenza.

Automazioni, privacy e funzioni che molti scoprono tardi

La parte più nascosta di iOS forse è l’app Comandi Rapidi, dove è possibile creare automazioni che fanno partire azioni da sole. Per esempio attivare il Wi-Fi quando si arriva a casa oppure inviare un messaggio quando si entra in un certo luogo.

Non è qualcosa che tutti configurano subito perché richiede un po’ di curiosità, però quando le automazioni funzionano bene il telefono sembra quasi anticipare alcune abitudini quotidiane.

Nel frattempo Apple ha inserito anche strumenti meno visibili legati alla sicurezza. Il sistema controlla le password salvate e segnala se una compare in qualche fuga di dati online, mentre con iCloud è possibile generare indirizzi email temporanei da usare quando ci si registra su siti poco affidabili.

Molti utenti scoprono queste funzioni dopo mesi, a volte dopo anni, ed è lì che nasce la sensazione più curiosa: avere sempre avuto in tasca uno smartphone pieno di possibilità senza essersi accorti davvero di quanto potesse fare.