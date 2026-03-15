iPhone 17 Pro, il misterioso fruscio che compare durante la ricarica

Quando lo colleghi al caricatore sembra tutto normale. Poi avvicini l’orecchio alla parte bassa del telefono e senti qualcosa, un rumore leggero, quasi come una radio che non prende bene la frequenza. Non lo sentono tutti, ma chi lo sente se ne accorge subito.

Da qualche settimana diversi utenti stanno raccontando la stessa esperienza con i nuovi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Il dettaglio curioso è sempre lo stesso: il suono compare solo mentre il telefono è in fase di ricarica.

Un fruscio dallo speaker inferiore

Il punto da cui arriva il rumore sembra essere lo speaker inferiore dell’iPhone e non è affatto forte. Spesso lo si percepisce soltanto se si avvicina l’orecchio al telefono o se la stanza è molto silenziosa.

Molti raccontano che il fruscio appare dopo aver ascoltato musica o un video e aver abbassato completamente il volume, oppure mentre si scorre una pagina o si passa da un’app all’altra mentre il dispositivo resta collegato alla corrente.

Il comportamento è piuttosto ripetitivo. Il telefono è in carica e il fruscio si sente. Si scollega il cavo e il rumore sparisce quasi subito.

Alcuni utenti sostengono di percepirlo anche quando aprono la fotocamera mentre l’iPhone è collegato all’alimentazione, ma su questo punto le testimonianze sono poche e non tutte coincidono. Non è ancora chiaro quindi se si tratti dello stesso fenomeno o di qualcosa di diverso.

C’è anche chi dice che il suono sia meno evidente con la ricarica MagSafe, mentre diventa più facile da percepire con il classico cavo di ricarica.

Apple sarebbe già al lavoro sul problema

Secondo alcune segnalazioni apparse nei forum di assistenza, la questione sarebbe già arrivata ad Apple. Un utente racconta di aver contattato direttamente il supporto e che il caso sarebbe stato segnalato agli ingegneri di Cupertino.

Per ora però non esistono comunicazioni ufficiali e gli aggiornamenti di iOS rilasciati finora non sembrano aver cambiato la situazione.

Il dettaglio interessante è che molte segnalazioni sono cominciate subito dopo l’arrivo dei nuovi modelli nei negozi, anche se questo non significa necessariamente che si tratti di un difetto diffuso. Potrebbe essere qualcosa che esiste ma che molti non notano.

Chi è più sensibile ai suoni elettronici tende ad accorgersi di dettagli che altri ignorano completamente.

Quando il rumore non viene davvero dal telefono

C’è poi un’altra possibilità e riguarda il sistema di alimentazione. In molti casi questi suoni non arrivano davvero dal telefono ma dal circuito di ricarica.

All’interno dei caricabatterie e dei sistemi di alimentazione ci sono componenti come induttori e trasformatori che, quando la corrente li attraversa, possono vibrare leggermente. Una vibrazione minuscola, ma sufficiente a produrre un sibilo percepibile soprattutto negli ambienti molto silenziosi.

Succede più facilmente quando cambia la richiesta di energia, per esempio durante la ricarica rapida oppure quando si usa lo smartphone mentre resta collegato alla corrente.

Per questo il rumore può cambiare da situazione a situazione. Cambiando alimentatore, cavo o presa a muro a volte diminuisce, altre volte sparisce oppure cambia semplicemente tonalità.

Non è un fenomeno nuovo nell’elettronica di consumo. Anche laptop, alimentatori e alcuni televisori possono produrre suoni simili.

Quando vale la pena fare attenzione

Un fruscio leggero e stabile nella maggior parte dei casi non indica un guasto vero e proprio. Spesso rientra nei comportamenti normali dei circuiti di alimentazione.

La situazione cambia se compaiono altri segnali, come surriscaldamento evidente, odore di bruciato, crepitii irregolari oppure una ricarica che si interrompe e riparte da sola. In questi casi è meglio fermarsi e controllare.

A volte il problema è semplicemente un cavo danneggiato o un alimentatore non perfettamente compatibile.

Per il momento il mistero del fruscio dell’iPhone 17 Pro resta lì, tra segnalazioni online e ipotesi tecniche. Alcuni lo sentono chiaramente, altri giurano che il loro telefono è completamente silenzioso.

Ed è proprio questo il punto più curioso. Basta un rumore quasi impercettibile per far nascere un dubbio che si diffonde velocemente tra forum, assistenza e utenti sparsi in mezzo mondo.