Il trucchetto su Amazon che ti regala lo sconto di 40 euro: questo di sicuro non lo hai mai usato prima

Valentina Giungati
Pubblicato il 15 mar 2026
Il trucchetto su Amazon che ti regala lo sconto di 40 euro: questo di sicuro non lo hai mai usato prima

Se pensi che Amazon offra solo sconti periodici su alcuni prodotti, preparati a scoprire un trucchetto che ti farà risparmiare davvero tanto.

In particolare, se hai in mente di fare un acquisto e sei pronto a spendere almeno 50 euro, potresti sfruttare una promozione che ti permette di ottenere uno sconto fino al 40%. E non finisce qui: anche per importi inferiori a 50 euro, ci sono sconti significativi che vale la pena approfittare.

Questa promozione, che prende piede soprattutto grazie a Haul, è un’ottima occasione per risparmiare su acquisti diversi. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo.

Come ottenere lo sconto su Amazon

La promozione è semplice da usare:

  1. Aggiungi al carrello i prodotti che desideri acquistare. A partire da 50 euro di spesa, il sistema applicherà automaticamente uno sconto fino al 40%. Ma attenzione, ci sono anche sconti per acquisti inferiori, quindi vale la pena dare un’occhiata anche se non raggiungi la soglia dei 50 euro.

  2. Verifica il tuo carrello: Una volta che hai selezionato i prodotti, assicurati che lo sconto venga applicato automaticamente. Amazon ti mostrerà l’importo scontato prima di concludere l’acquisto, quindi puoi vedere subito quanto risparmierai.

  3. Acquista come al solito: Dopo aver applicato lo sconto, completa l’acquisto e riceverai la riduzione del prezzo direttamente sul tuo ordine. È un procedimento rapido e senza bisogno di codici sconto complessi o iscrizioni a servizi extra.

Come ottenere lo sconto su Amazon – melablog.it

La cosa interessante di questa offerta è che si applica a un’ampia gamma di prodotti. Che si tratti di elettronica, articoli per la casa, o altro, ti basterà spendere almeno 50 euro per ottenere il 40% di sconto, ma anche se non raggiungi questa soglia, potrai comunque risparmiare un buon importo. È una promozione che rende l’acquisto più conveniente, anche per articoli che normalmente non saresti riuscito a ottenere a un prezzo così basso.

Non è solo un’offerta limitata a pochi giorni, ma una promozione che fa parte delle offerte di primavera. Si tratta di un’opportunità che Amazon ha deciso di offrire in modo continuativo, specialmente su Haul, una piattaforma che permette di ottenere uno sconto aggiuntivo sui prodotti più ricercati.

Anche se questa promozione è già vantaggiosa, ci sono alcuni trucchi aggiuntivi per ottenere ancora di più dal tuo shopping su Amazon:

  • Lista dei desideri: Se aggiungi prodotti alla tua lista dei desideri, Amazon ti invierà notifiche quando gli articoli che segui sono in offerta.

  • Amazon Prime: Se sei un abbonato a Prime, potresti avere accesso a sconti extra, soprattutto su articoli selezionati.

  • Controlla le offerte giornaliere: Ogni giorno Amazon propone offerte a tempo limitato che, se combinate con i coupon, possono davvero farti risparmiare.

Perché questa promozione è interessante

Questo tipo di sconto funziona grazie alla politica di Amazon di stimolare le vendite durante periodi di alta domanda, come le stagioni di sconto primaverili. Amazon cerca sempre nuovi modi per premiare i clienti con sconti personalizzati. Se sei un cliente abituale, è probabile che questa promozione venga applicata anche sui tuoi acquisti abituali, facendo risparmiare cifre significative.

Se non hai mai approfittato di queste promozioni, ora è il momento giusto per farlo. Grazie a questi sconti extra su Haul, puoi ottenere risparmi reali su ciò che desideri. Non è necessario fare nulla di complicato, se non aggiungere gli articoli al carrello e vedere lo sconto applicarsi automaticamente.

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