Follia Esselunga, la fila spiega tutto: Tv gigante di ultima generazione a prezzo stracciato, sarà come al Cinema

Tutti conosciamo quel mix di frenesia e incredulità che accompagna le offerte “sotto costo”, ma quello che sta accadendo all’Esselunga con la sua promozione su TV LG 55 pollici lascia davvero senza parole.

Un prezzo che sfida ogni logica, un 50% di sconto su un modello da 55 pollici, il tutto a meno di 300 euro. Ma è davvero un affare, o c’è dell’altro dietro?

La scena si ripete, ogni giorno, davanti ai negozi Esselunga: decine di persone in fila, armate di pazienza, attente a non perdere l’occasione di portarsi a casa una TV gigante e, teoricamente, di ultima generazione. Il modello in questione, un LG 55UA75006, vanta una risoluzione UHD e le famose funzionalità AI che, nel 2025, sono diventate quasi standard nelle gamme più avanzate. Il prezzo di partenza era di 599 euro, ma ora, grazie alla promozione, scende a soli 299,50 euro. La tentazione è grande.

Esselunga, il prodotto da volantino è sorprendente

Ma ci si deve chiedere, come mai un’offerta del genere? La qualità della TV sicuramente è allettante, ma è davvero così conveniente? Se da un lato c’è il vantaggio di portarsi a casa una TV che normalmente avrebbe un prezzo decisamente più alto, dall’altro bisogna fare i conti con la competizione sempre più agguerrita nel settore delle tecnologie home entertainment.

La folla davanti al punto vendita Esselunga racconta una storia interessante. Le persone sembrano dimenticare in fretta che le promozioni “sotto costo” hanno sempre il loro prezzo, che non è solo economico, ma anche in termini di disponibilità e, talvolta, di qualità. L’effetto fila, l’eccitazione della “caccia all’affare” spesso porta a scelte impulsive. Ma quanti di noi si sono chiesti come mai una TV che apparentemente ha un ottimo prezzo non venga più pubblicizzata in modo massiccio? Non si trovano le offerte direttamente online, o almeno non con la stessa enfasi.

I più curiosi si domandano anche se ci siano differenze tra questa serie e altre simili, magari appena un po’ più costose, che potrebbero garantire un’esperienza d’uso migliore. Gli esperti del settore confermano che, seppur sia una TV UHD con buone specifiche, non è tra le opzioni più avanzate in commercio. Se non si è alla ricerca della qualità cinematografica più pura, questa offerta potrebbe essere la giusta scelta per chi non vuole spendere troppo ma ha comunque bisogno di un grande schermo.

Incredibile, ma vero: chi ha visto la TV montata in casa ha un’altra sorpresa in serbo. Nonostante l’ottima definizione offerta, l’esperienza visiva non è certo quella da cinema. È un ottimo compromesso per chi si accontenta di un prodotto economico che svolge il suo compito senza troppe pretese. La vera magia del cinema, quella visione che ti fa sentire davvero immerso nel film, arriva solo con modelli che includono funzioni avanzate come il supporto a HDR10+ o Dolby Vision, e purtroppo questo LG non è tra quelli. Ma poco importa, perché a 299,50 euro, la convenienza è indiscutibile.

Un altro dettaglio curioso è la reazione degli acquirenti, che sembrano non accorgersi nemmeno delle linee di prodotti concorrenti, come le TV Samsung o Sony della stessa fascia di prezzo. Sono stregati dal “colpo di scena” dell’offerta di Esselunga, dimenticando che, nel mercato tecnologico, spesso l’occasione migliore non è quella che appare più attraente.

Eppure, nonostante tutte queste riflessioni, il fascino di una TV enorme e scontata continua a trascinare le persone, che si mettono in fila con una sola domanda in testa: “E se mi perdesse un’occasione del genere?”

Il vero colpo di genio di Esselunga è proprio questo: rendere l’offerta talmente desiderabile che diventa quasi una sfida personale resistere alla tentazione. L’idea che “tutti lo stiano facendo” è il vero motore che spinge verso il carrello della spesa, più che la reale necessità di un nuovo televisore. In fin dei conti, che sia la TV dei sogni o solo un buon compromesso per un periodo, la promozione del gigante della distribuzione non è solo un’offerta: è un’esperienza sociale che si ripete, ancora e ancora.