Sei in un gruppo WhatsApp? Corri subito a disattivare questa funzione, io l'ho fatto tardi e hanno prelevato 3000 euro

Ci siamo passati tutti: un messaggio simpatico da un amico, una notifica su WhatsApp che annuncia una nuova opportunità o una promozione, e inizia un’altra catena di messaggi in un gruppo che non hai mai creato ma che, incredibilmente, trovi già nel tuo elenco di chat.

All’inizio ti sembra una scocciatura, ma poi ti rendi conto che, oltre alla noia di ricevere centinaia di messaggi al giorno, c’è un rischio ben più grave: la sicurezza.

Ho imparato la lezione a mie spese, quando, senza accorgermene, ho lasciato attiva una funzione su WhatsApp che ha permesso a degli hacker di rubarmi ben 3000 euro. Vi chiederete: come è successo? La risposta è semplice, e allo stesso tempo allarmante: tutto a causa di una funzione automatica che, se non disattivata, può essere sfruttata dai truffatori. Ecco la mia storia, e vi assicuro che se non l’avessi vissuta personalmente, probabilmente non avrei mai capito la gravità della cosa.

Cos’è successo? La truffa

A tutto è iniziato quando, come al solito, mi sono ritrovata in un gruppo WhatsApp dove mi sono aggiunta per un’iniziativa che non conoscevo bene. Inizialmente ho pensato che fosse tutto normale: il solito gruppo di amici o di lavoro dove ci si scambia informazioni e opinioni. Ma non avevo idea che, dietro le quinte, un hacker avrebbe potuto sfruttare questa stessa chat per entrare nel mio dispositivo.

La truffa si basa su un punto di vulnerabilità che riguarda le impostazioni di sicurezza delle chat di gruppo. Quando qualcuno ti aggiunge a un gruppo, WhatsApp ti invia una notifica. Se non sei attento a gestire chi può aggiungerti ai gruppi, qualcuno può sfruttare questa opzione automatica per aggiungerti a gruppi fraudolenti. All’interno di questi gruppi, gli hacker possono lanciare attacchi phishing per rubare informazioni personali, tra cui i dati bancari.

Ed è esattamente quello che è successo a me. In questo caso, gli hacker sono riusciti a fare un “clonazione” della mia chat, creandone una versione parallela dove potevano intercettare le conversazioni, monitorare i miei contatti e, infine, rubare i miei dati bancari. Non mi sono accorta di nulla fino a quando non ho ricevuto una notifica da parte della banca, che mi avvisava di un prelievo anomalo dal mio conto: ben 3000 euro erano spariti.

Quello che è successo a me non è un caso isolato. Sempre più truffatori si stanno specializzando in questo tipo di attacchi, approfittando della funzione di aggiunta automatica ai gruppi su WhatsApp. Se non la disattivi, il rischio è che chiunque, anche se non nella tua lista contatti, possa aggiungerti a gruppi indesiderati, spesso creati appositamente per scopi fraudolenti.

Ma la buona notizia è che puoi proteggerti. La soluzione è semplicissima e consiste nell’andare nelle impostazioni di WhatsApp e disabilitare l’opzione che permette a chiunque di aggiungerti a un gruppo. È un passaggio fondamentale per evitare che un hacker possa sfruttare questa funzione. Se non lo fai, hai lasciato una porta aperta, e se qualcuno si appropria della tua chat, può danneggiarti gravemente.

Il primo passo è aprire WhatsApp e andare nelle impostazioni. Successivamente, seleziona “Privacy” e poi “Gruppi”. A questo punto, ti verranno date tre opzioni:

Tutti: chiunque può aggiungerti ai gruppi. I miei contatti: solo le persone nella tua rubrica possono aggiungerti. I miei contatti, eccetto…: puoi selezionare chi non può aggiungerti ai gruppi, rendendo la tua privacy ancora più sicura.

La scelta migliore? Seleziona “I miei contatti” o, ancora meglio, “I miei contatti, eccetto…” per avere il pieno controllo su chi può aggiungerti.

Non bisogna aspettare che qualcosa di grave accada. Gli hacker sono sempre più sofisticati e veloci a sfruttare le vulnerabilità. Se non ti proteggi, rischi di trovarti in una situazione come la mia, dove una semplice disattenzione ti costa tanto. Ora, non solo ho disattivato questa funzione, ma ho anche fatto un controllo approfondito sui movimenti bancari per vedere se ci fossero altre anomalie.

Certo, il danno economico è stato un colpo duro, ma almeno ho imparato qualcosa che molti ignorano: la sicurezza digitale è responsabilità di ognuno di noi. Non basta affidarsi alla buona sorte o pensare che certe cose accadano solo agli altri. Disattivando quella funzione su WhatsApp, ho messo in sicurezza le mie conversazioni, e spero che anche tu faccia lo stesso prima che sia troppo tardi.