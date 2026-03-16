CarPlay cambia strada: Apple valuta l’arrivo di ChatGPT in auto

Guidare con CarPlay oggi significa quasi sempre la stessa cosa: mappe sullo schermo, musica, messaggi letti da Siri e poco altro. Funziona bene e nessuno lo mette davvero in dubbio, però da anni l’esperienza è rimasta più o meno la stessa.

Adesso qualcosa potrebbe cambiare. Apple starebbe valutando di aprire CarPlay agli assistenti di terze parti e tra i nomi che circolano c’è anche ChatGPT, la notizia arriva dalle indiscrezioni di Mark Gurman, una delle fonti più affidabili quando si parla di novità in arrivo da Cupertino. L’idea sarebbe permettere agli utenti di utilizzare altri assistenti vocali dentro CarPlay invece di affidarsi soltanto a Siri.

Non sarebbe una rivoluzione totale, almeno all’inizio, però segnerebbe un cambio di direzione per Apple, che storicamente preferisce mantenere il controllo completo del proprio ecosistema.

Perché Apple sta guardando agli assistenti esterni

Il punto è semplice: l’intelligenza artificiale sta diventando il centro di quasi tutto. Smartphone, computer, servizi online e ora anche le auto. Apple lo sa bene, ma negli ultimi mesi lo sviluppo della sua piattaforma di IA ha incontrato qualche rallentamento.

Il progetto chiamato Apple Intelligence è ancora in evoluzione e molte delle funzioni promesse non sono arrivate subito sui dispositivi. Nel frattempo il resto del settore si muove velocemente e gli utenti si stanno abituando a strumenti sempre più avanzati.

Per questo Apple avrebbe iniziato a valutare collaborazioni esterne. Tra le ipotesi più discusse c’è l’integrazione con i modelli di Gemini sviluppati da Google per migliorare la prossima generazione di Siri, l’apertura di CarPlay agli assistenti esterni sembra andare nella stessa direzione. Non tanto per sostituire Siri quanto per affiancarla, almeno per un periodo.

Cosa cambierebbe davvero per chi guida

Immagina la situazione più semplice possibile: sei in macchina e devi fare una domanda che va oltre i comandi rapidi. Non solo “chiama casa” oppure “portami al lavoro”, ma qualcosa di più articolato, come organizzare un viaggio o chiedere informazioni su una città mentre stai guidando.

Gli assistenti basati su modelli linguistici riescono a gestire queste richieste con più naturalezza perché permettono conversazioni più lunghe e risposte più articolate.

Dentro l’auto questo potrebbe cambiare parecchio il modo di interagire con il sistema di bordo. Non soltanto comandi veloci ma dialoghi veri e propri con l’assistente, naturalmente molto dipenderà da come Apple deciderà di integrare queste funzioni nel sistema.

Un’apertura, ma con alcune limitazioni

Le informazioni disponibili suggeriscono che l’apertura non sarà totale. Il pulsante dedicato a Siri dentro CarPlay dovrebbe restare al suo posto e anche l’attivazione tramite comando vocale resterà legata all’assistente di Apple.

Chi vorrà utilizzare un assistente diverso, come ChatGPT, probabilmente dovrà aprire manualmente l’app sullo schermo dell’auto. Non è un dettaglio irrilevante perché significa che Siri continuerà a essere il punto centrale dell’esperienza, allo stesso tempo però CarPlay smetterebbe di essere un ambiente completamente chiuso.

L’auto come prossimo terreno dell’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni l’auto è diventata sempre più simile a uno smartphone su quattro ruote. Navigazione, messaggi, musica e chiamate passano quasi sempre dallo schermo centrale. Con sistemi come CarPlay e Android Auto la distanza tra telefono e auto si è ridotta parecchio, l’intelligenza artificiale potrebbe essere il prossimo passo naturale.

Apple sta lavorando a nuove versioni di iOS e parallelamente guarda già a ciò che arriverà nelle prossime generazioni del sistema operativo. CarPlay in questo scenario non è più soltanto un’interfaccia per usare le app del telefono mentre si guida, ma diventa un punto di accesso a servizi molto più complessi.

Se davvero assistenti come ChatGPT entreranno nell’abitacolo, la conversazione con la macchina potrebbe smettere di essere fatta solo di comandi brevi. Potrebbe assomigliare sempre di più a un dialogo normale, anche se resta da capire fino a che punto Apple sarà disposta ad aprire davvero le porte del suo ecosistema.