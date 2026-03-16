Addio al Wi-Fi, spunta una nuova tecnologia che trasmette internet attraverso le lampadine di casa

Nel mondo in continua evoluzione della comunicazione senza fili, l’innovazione sembra non fermarsi mai. Dopo l’era del Wi-Fi, che ha fatto la sua comparsa come rivoluzione del nostro modo di connetterci, oggi gli occhi sono puntati su una tecnologia che promette di superare i limiti del Wi-Fi stesso: il Li-Fi, la trasmissione dei dati tramite luce.

Ebbene sì, dopo aver sfruttato onde radio e microonde, ci avviciniamo al punto in cui la luce visibile potrebbe essere la nostra prossima grande frontiera tecnologica.

Nel nostro mondo digitale, la richiesta di dati è esplosa: dai miliardi di dispositivi connessi, alla crescita vertiginosa dell’Internet delle cose (IoT), fino all’espansione delle reti 5G. Eppure, con tutti questi sviluppi, le attuali tecnologie wireless stanno arrivando al limite.

Lo spettro elettromagnetico non è infinito, e sempre più dispositivi stanno saturando le frequenze radio e microonde. Il risultato? Connessioni lente, congestione, interferenze.

La risposta a queste problematiche potrebbe trovarsi proprio in ciò che ci circonda da sempre: la luce. A differenza delle onde radio, che viaggiano attraverso l’aria e sono soggette a interferenze, la luce visibile offre una gamma incredibile di potenzialità inutilizzate, pronta per essere sfruttata come canale di comunicazione. Ecco il Li-Fi.

Li-Fi: una tecnologia non proprio nuova, ma rivoluzionaria

La tecnologia Li-Fi non è un’idea completamente nuova. In realtà, fu il celebre inventore Graham Bell a intuire per primo le potenzialità delle onde elettromagnetiche visibili quando, nel XIX secolo, propose il “fotofono”, un dispositivo in grado di trasmettere la voce attraverso la luce, molto prima della nascita del telefono. Ma non è solo un ritorno al passato: è la visione di un futuro dove il Li-Fi potrebbe, a tutti gli effetti, prendere il posto del Wi-Fi.

Cos’è il Li-Fi? In pratica, questa tecnologia converte i dati in impulsi luminosi ad alta frequenza, trasmettendoli tramite luci LED. Invece delle tradizionali antenne Wi-Fi, il Li-Fi utilizza una lampadina a LED che, modulando la luce, invia i dati in maniera rapida e sicura.

Il dispositivo ricevente, come una telecamera o un sensore ottico, decodifica questi impulsi e li trasforma in segnali leggibili da computer o smartphone. La velocità? È notevole.

Li-Fi: La Velocità che Sorprende

Un recente esperimento ha dimostrato che il Li-Fi è capace di raggiungere velocità di trasmissione di 3,5 gigabit al secondo (poco più di 4 megabyte), utilizzando semplici LED a luce blu. Ma la vera sorpresa arriva quando si utilizza la luce bianca: i risultati sono più che soddisfacenti, con una velocità di 1,7 gigabit al secondo.

E se questi numeri dovessero essere confermati su larga scala, il Li-Fi potrebbe essere l’erede naturale del Wi-Fi, non solo per la velocità, ma anche per la sua capacità di risolvere alcuni dei principali problemi della connettività tradizionale.

La Velmenni, una startup estone, ha testato con successo il Li-Fi in un ambiente industriale, ottenendo risultati incredibili.

La velocità di connessione ha toccato i 224 gigabit al secondo (ben 28 gigabyte al secondo), 100 volte più veloce delle attuali reti Wi-Fi. Un trasferimento di dati che permetterebbe di scaricare 18 film in appena un secondo. Con un tale potenziale, il Li-Fi non è solo un’opzione teorica, ma una realtà pronta ad essere applicata in vari settori.

Vantaggi del Li-Fi: Più Velocità, Meno Congestione

Una delle caratteristiche più affascinanti del Li-Fi è che non soffre della congestione che affligge le reti Wi-Fi. Mentre il Wi-Fi può facilmente diventare ingolfato a causa dell’eccesso di dispositivi connessi, il Li-Fi sfrutta la luce per trasmettere i dati, creando reti sicure e prive di interferenze, a meno che non ci siano ostacoli fisici che blocchino la luce.

Immaginate di poter costruire una rete di comunicazione wireless ovunque, anche nelle metropolitane, nelle stazioni ferroviarie, o semplicemente nelle case, utilizzando le luci esistenti.

Il Li-Fi è pronto per trasformare il nostro modo di connetterci. La possibilità di utilizzare le luci esistenti come canale per la trasmissione dei dati potrebbe risolvere il problema della saturazione dello spettro radio, riducendo il rischio di congestioni. Inoltre, il Li-Fi può facilmente adattarsi all’Internet delle cose (IoT), rendendo la comunicazione tra elettrodomestici smart più sicura ed efficiente.