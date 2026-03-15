iOS 26.4 arriva su iPhone: cosa cambia davvero con il nuovo aggiornamento

Chi usa un iPhone se ne accorge quasi sempre dopo qualche giorno, arriva un aggiornamento, lo si installa senza pensarci troppo e all’inizio sembra tutto uguale.

Poi piano piano spuntano piccoli cambiamenti, una funzione nuova nei messaggi, qualcosa di diverso in Apple Music, qualche impostazione che prima non c’era.

iOS 26.4 segue proprio questa logica, non è uno di quegli aggiornamenti che stravolgono l’iPhone, ma aggiunge una serie di modifiche che toccano sicurezza, intrattenimento e integrazione con altri dispositivi. Niente effetti spettacolari, piuttosto tanti ritocchi sparsi che nell’uso quotidiano si fanno notare, per ora l’aggiornamento è disponibile in versione beta, quindi lo stanno provando sviluppatori e utenti curiosi.

Messaggi più sicuri anche tra iPhone e Android

La novità che attira più attenzione riguarda l’app Messaggi, Apple sta testando la crittografia end-to-end per le chat RCS, il sistema che permette di scambiare messaggi avanzati tra iPhone e smartphone Android.

Finora la protezione completa era disponibile solo dentro iMessage oppure tra dispositivi Android compatibili, con iOS 26.4 l’obiettivo è portare lo stesso livello di sicurezza anche nelle conversazioni tra piattaforme diverse.

Nella versione beta le chat protette si riconoscono da un piccolo lucchetto accanto alla conversazione, non è ancora una funzione definitiva, perché l’attivazione completa dipende anche dalla collaborazione con la GSM Association che gestisce lo standard RCS.

Sempre sul fronte sicurezza diventa attiva di default la Protezione del dispositivo rubato, quando l’iPhone si trova in un luogo non riconosciuto come abituale, alcune modifiche sensibili richiedono l’autenticazione biometrica e un tempo di attesa prima di cambiare password o impostazioni delicate. Non è qualcosa che si vede ogni giorno, ma è una barriera in più quando il telefono finisce nelle mani sbagliate.

Apple Music e podcast diventano più ricchi

Un’altra area che cambia è quella dell’intrattenimento, Apple ha lavorato su Apple Music e Apple Podcasts, due app che ormai fanno parte della routine quotidiana di molti utenti.

Nei podcast arriva il supporto ai video podcast basati su tecnologia HLS, in pratica si può passare dall’audio al video senza perdere il punto della riproduzione e i contenuti possono essere scaricati anche offline, è un passo che segue la crescita dei podcast video, sempre più diffusi negli ultimi anni.

Apple Music invece introduce piccoli cambiamenti nella grafica, album e playlist tornano ad avere sfondi visivi collegati alle copertine e la pagina del profilo è stata semplificata. Tra le funzioni più curiose c’è Playlist Playground, che genera playlist automatiche a partire da una descrizione dell’atmosfera o dell’attività che si vuole accompagnare, per ora è in test negli Stati Uniti e sfrutta Apple Intelligence.

CarPlay guarda al video e alle app di intelligenza artificiale

Anche CarPlay riceve attenzione con questo aggiornamento, nel codice di iOS 26.4 compaiono segnali legati al supporto video tramite AirPlay, l’idea è permettere la riproduzione di video sul display dell’auto quando il veicolo è fermo.

Non dipende soltanto da Apple, perché le case automobilistiche dovranno integrare la funzione nei sistemi di bordo, però è un segnale chiaro della direzione che sta prendendo l’infotainment.

CarPlay si apre anche alle app di intelligenza artificiale di terze parti, potranno essere utilizzate con comandi vocali e offrire servizi utili durante il viaggio, anche se non avranno accesso diretto ai controlli del veicolo.

Alcuni cambiamenti pensati per l’Europa

Una parte dell’aggiornamento riguarda anche il mercato europeo, con iOS 26.4 torna il Notification Forwarding verso smartwatch di terze parti, quindi le notifiche dell’iPhone possono essere inviate anche a orologi che non fanno parte dell’ecosistema Apple.

Nel sistema compaiono anche riferimenti al Proximity Pairing per accessori non Apple, in futuro potrebbe diventare possibile collegare cuffie o auricolari compatibili semplicemente avvicinandoli all’iPhone, un’esperienza molto simile a quella già vista con gli AirPods.

iOS 26.4 non è uno di quegli aggiornamenti che cambiano tutto da un giorno all’altro, però aggiunge pezzi al sistema, più sicurezza nelle comunicazioni, qualche novità nell’intrattenimento e un ecosistema che lentamente diventa più aperto.

Con il tempo sono proprio questi aggiornamenti a modificare il modo in cui usiamo lo smartphone ogni giorno, anche se all’inizio sembra tutto uguale.