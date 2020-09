“iPhone 12 mini” spunta sugli sticker Apple

Giacomo Martiradonna,

Sappiamo che Apple lancerà nuovi iPhone ad ottobre, e una recente indiscrezione rivela come si chiamerà il modello base dei quattro: iPhone 12 mini.

Il mese prossimo, Tim Cook mostrerà al mondo 4 nuovi iPhone, caratterizzati da un display da 5.4 pollici per l’entry level, due da 6.1 pollici, e infine un altro in formato phablet da 6.7 pollici. Pare però che per diversificarli a livello di marketing, Apple adotterà uno schema di nomi che ci è familiare:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Lo ha rivelato con un tweet una fonte cinese (facendo eco ad un’altra voce simile e perfino più attendibile, quella di @L0vetodream), mostrando la foto degli sticker adesi sui pacchetti coi case in silicone per i nuovi modelli e provenienti direttamente dagli impianti asiatici della mela; dunque, siamo propensi a credere che siano autentici.

D’altro canto, non è la prima volta che Apple sfrutta il suffisso “mini” per le sue strategie di marketing, come in iPod mini, Mac mini e iPad mini, ma sarebbe la prima volta per un telefono.

Al netto di improbabili intoppi, l’aggiornamento di quest’anno sarà sostanzioso. Ci si aspetta una importante rivisitazione del design ispirata ad iPad Pro, con processori A14 Fusion prodotti con processo a 5 nanometri, connettività 5G, e display OLED su tutte le varianti. Pare che il giorno del lancio sia il venturo martedì 13 ottobre.