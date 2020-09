Apple Watch Series 6: nuovo colore e disponibilità dal 15 settembre

Daniele Particelli,

iPhone 12 potrebbe non essere annunciato durante l’evento del 15 settembre, ma a partire da quella data, subito dopo la conclusione dell’evento Time Flies, uno dei grandi protagonisti del keynote di Apple potrebbe essere disponibile alla vendita già a partire da martedì sera.

Stiamo parlando di Apple Watch Series 6, l’atteso successore di Apple Watch Series 5 che, secondo il noto leaker L0vetodream, potrebbe segnare il debutto di una nuova colorazione per lo smartwatch targato Apple. In una serie di tweet il leaker annuncia che Apple Watch Series 6 potrebbe arrivare anche in versione blu, colore che viene richiamato anche nell’immagine con cui Apple ha annunciato l’evento del 15 settembre e che, secondo le indiscrezioni, andrà a sostituire il verde notte di iPhone 11 e iPhone 11 Pro per i nuovi iPhone 12.

new color for Apple Watch — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

L0vetodream anticipa inoltre che i nuovi dispositivi presentati da Apple il 15 settembre saranno disponibili fin da subito. Il leaker non fornisce altri dettagli, non specificando se si tratta nello specifico di Apple Watch Series 6 o dei nuovi iPad che dovrebbero essere annunciati durante il keynote, ma visti gli indizi dei giorni scorsi è lecito pensare proprio ai nuovi smartwatch.