Il prototipo di Mac mini con Dock per iPod

Giacomo Martiradonna,

Da qualche parte nelle segrete di Cupertino era custodito un prototipo di Mac mini con porta dock per iPod. Ora è emerso, e siamo in grado di mostrarvene le immagini in tutta la loro spettacolarità.

Si tratta della prima generazione di Mac mini, quella con la scocca in metallo e policarbonato bianco, che somiglia in tutto e per tutto alla versione che venne effettivamente commercializzata. Con un’unica differenza: lungo i contorni della sua scocca è stato ricavato un intaglio per alloggiare un connettore dock da 30 pin.

Si tratta del vecchio connettore in uso prima di Lightning, e che si poteva già vedere su qualche speaker di quegli anni, tipo l’iPod Hi-Fi del 2006. In luogo della solita accoppiata cavo+caricabatterie, Apple sperava di introdurre nel 2005 un Mac con porta integrata di ricarica e sincronizzazione.

Di primo acchito l’idea poteva sembrare anche carina, ma alla fine è stata cassata, e per una ragione evidente. Nel corso del tempo, la forma e le dimensioni dell’iPod sono cambiate notevolmente, senza contare l’introduzione di nuovi modelli. Tant’è che, quando si acquistava la docking station ufficiale, Apple nella confezione includeva una serie di adattatori per tutti i modelli di iPod esistenti.

È interessante però scoprire che Apple aveva esplorato questa possibilità. Al tempo, il dock integrata sembrava il futuro; oggi, invece, sembra solo robaccia del passato: molto meglio le tecnologie wireless, no?