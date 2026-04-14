iPhone Ultra, il segreto del display senza piega: Apple lavora su una nuova tecnologia invisibile

Il primo iPhone pieghevole potrebbe arrivare senza la classica piega visibile sul display, grazie a una soluzione tecnica che Apple starebbe sviluppando da anni lontano dai riflettori.

Le ultime indiscrezioni riportano l’attenzione su uno degli aspetti più delicati per qualsiasi smartphone pieghevole: la superficie dello schermo. Se oggi tutti i dispositivi di questa categoria mostrano una linea centrale più o meno evidente, Apple sembra voler evitare proprio questo compromesso, puntando su una soluzione meno visibile e più coerente con la propria idea di prodotto.

Il progetto, spesso indicato come iPhone Ultra, ruoterebbe attorno a un approccio diverso rispetto ai concorrenti. Non solo una cerniera più evoluta, ma un lavoro profondo sulla struttura interna del display e sui materiali che tengono insieme i vari strati del pannello.

Il ruolo dell’OCA nel nuovo display

Al centro delle indiscrezioni c’è l’evoluzione dell’OCA, l’adesivo ottico trasparente utilizzato per unire i diversi livelli dello schermo. In questo caso, Apple starebbe lavorando su una versione con proprietà viscoelastiche avanzate, capace di adattarsi in modo dinamico durante la piegatura.

Il principio è semplice solo in apparenza. Quando il display viene piegato, le forze si concentrano in un punto preciso, creando nel tempo deformazioni permanenti o micro-segni. Una struttura più evoluta dell’OCA permetterebbe invece di distribuire meglio lo stress, riducendo il rischio di segni visibili e migliorando la durata nel tempo.

Durante una piegatura lenta, il materiale resterebbe più morbido, assorbendo le sollecitazioni. In caso di pressioni improvvise, diventerebbe temporaneamente più rigido, offrendo supporto strutturale. È proprio questa capacità di adattamento che potrebbe fare la differenza rispetto ai foldable attuali.

Perché Apple è arrivata così tardi

Il ritardo di Apple nel mondo degli smartphone pieghevoli è spesso stato letto come una scelta strategica. In realtà, dietro questa attesa c’è anche una difficoltà tecnica ben precisa: eliminare o rendere invisibile la piega sul display.

Ad oggi, nessun produttore è riuscito a eliminarla completamente. Alcuni modelli riescono a ridurla al tatto o a renderla meno evidente in certe condizioni di luce, ma il segno resta comunque presente. È proprio su questo punto che Apple sembra voler alzare l’asticella, lavorando su materiali e architettura interna invece che limitarsi a migliorare la cerniera.

Un progetto ancora in evoluzione

Nonostante i progressi, è importante leggere queste informazioni come indiscrezioni. Il progetto del primo iPhone pieghevole è ancora in fase avanzata di sviluppo, ma non è stato ufficializzato e diversi aspetti potrebbero cambiare prima del lancio.

Le voci più recenti indicano una possibile presentazione tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo, segnale che il dispositivo si sta avvicinando alla fase finale. Tuttavia, proprio la complessità del display resta uno dei punti più delicati e potrebbe influenzare tempi e scelte finali.

Un dettaglio che vale più di una funzione

Se questa tecnologia dovesse arrivare davvero sul mercato, il suo impatto andrebbe oltre la semplice scheda tecnica. Eliminare la piega significherebbe cambiare la percezione stessa dei pieghevoli, trasformandoli da compromesso necessario a prodotto più vicino agli standard visivi tradizionali.

Per Apple, che ha sempre costruito la propria identità anche sull’attenzione ai dettagli, è proprio questo il punto centrale. Non arrivare prima, ma arrivare con una soluzione che renda il dispositivo immediatamente riconoscibile anche a chi non guarda alle specifiche, ma all’esperienza complessiva.