Su iOS 26 le suonerie personalizzate si possono ancora creare gratis, ma non è così semplice come sembra

Nonostante iOS 26 continui a puntare sulla personalizzazione tra widget, sfondi e schermate dinamiche, quando si parla di suonerie personalizzate l’esperienza resta sorprendentemente macchinosa anche per chi usa iPhone ogni giorno.

Apple offre da sempre una buona selezione di suonerie già pronte, ma per molti utenti non basta. Sentire una canzone preferita o un suono scelto personalmente quando arriva una chiamata è ancora oggi uno degli elementi più immediati di personalizzazione. Eppure, proprio qui, il sistema mostra un limite che nel tempo non è mai stato davvero risolto.

Con iOS 26 nulla cambia davvero nella gestione delle suonerie: la funzione esiste, è gratuita, ma resta nascosta dietro passaggi poco intuitivi. Chi si aspetta un sistema semplice come quello per impostare uno sfondo o una suoneria predefinita si trova invece davanti a un processo più lungo e meno immediato.

Perché le suonerie restano un caso a parte

Negli ultimi anni Apple ha lavorato molto sull’esperienza visiva e sull’uso quotidiano di iPhone, ma le suonerie personalizzate sono rimaste legate a una logica più vecchia. Dopo l’addio a iTunes, molti hanno pensato che questa possibilità fosse sparita. In realtà è ancora presente, ma passa attraverso strumenti meno evidenti.

Il risultato è che una funzione semplice in apparenza si trasforma in qualcosa che richiede un minimo di dimestichezza. Non è un caso se molti utenti finiscono per usare le suonerie standard oppure acquistare quelle già pronte, senza esplorare davvero le alternative gratuite.

GarageBand: la strada più accessibile su iPhone

Il metodo più diretto su iPhone passa da GarageBand, l’app gratuita di Apple che permette di creare e modificare file audio. Qui è possibile importare un brano, selezionare una parte precisa e trasformarla in una suoneria. Il dettaglio importante è che la durata deve restare sotto i 40 secondi, altrimenti non può essere utilizzata.

Una volta capito il meccanismo, il processo diventa più veloce, ma all’inizio può creare qualche difficoltà. Importare file, tagliarli correttamente e arrivare all’esportazione richiede un minimo di pratica. Non è complicato in senso assoluto, ma nemmeno immediato come ci si aspetterebbe da un sistema pensato per tutti.

L’alternativa da Mac resta più tecnica

Chi preferisce lavorare su Mac può creare una suoneria partendo da un file audio modificato manualmente. Anche qui serve rispettare il limite di durata e convertire il file nel formato corretto prima di trasferirlo su iPhone. È un metodo affidabile, ma più legato a una logica “da computer” rispetto a quella mobile.

Questo approccio ricorda molto il funzionamento dei tempi di iTunes, con passaggi che oggi risultano meno naturali rispetto al resto dell’esperienza Apple. Funziona, ma non è pensato per chi vuole fare tutto in pochi tocchi.

Una funzione utile, ma poco aggiornata

Il punto non è tanto la possibilità di creare suonerie, che esiste ed è gratuita, quanto il modo in cui viene gestita. In un sistema che punta su semplicità e immediatezza, questo resta uno degli ambiti meno evoluti. Non c’è una vera integrazione con iCloud, non c’è una gestione centrale intuitiva e ogni nuova suoneria richiede di ripetere il processo.

Per molti utenti questo basta a scoraggiare l’utilizzo. Chi ha più dimestichezza continua a sfruttare questi strumenti senza problemi, ma chi cerca un’esperienza più diretta tende a fermarsi alle opzioni già disponibili.

Personalizzazione sì, ma con qualche limite

Le suonerie personalizzate restano uno degli elementi più immediati per rendere unico un iPhone, ma oggi convivono con un sistema che non è stato aggiornato allo stesso ritmo del resto di iOS. Il risultato è una funzione ancora valida, ma poco accessibile rispetto ad altre forme di personalizzazione introdotte negli ultimi anni.

Alla fine la scelta è semplice: investire qualche minuto per creare una suoneria su misura oppure affidarsi alle soluzioni già pronte. La possibilità di farlo gratis c’è, ma richiede ancora un piccolo sforzo che non tutti hanno voglia di affrontare ogni volta.