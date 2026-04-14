Addio vecchio iWork: Apple rimuove le versioni storiche di Pages, Numbers e Keynote

Apple ha chiuso un passaggio che per molti utenti sembrava secondario, ma che in realtà segna la fine definitiva di una fase precisa della produttività su Mac e iPad: le vecchie versioni di Pages, Numbers e Keynote non sono più disponibili al download.

Per chi usa l’ecosistema Apple ogni giorno, il nome iWork continua a significare tre app molto riconoscibili: Pages, Numbers e Keynote. Sono strumenti che per anni hanno accompagnato documenti, fogli di calcolo e presentazioni con una promessa semplice: interfaccia pulita, accesso immediato e nessun costo d’ingresso. Ora però qualcosa cambia davvero nel modo in cui queste app vengono presentate e distribuite.

Apple ha infatti rimosso la possibilità di scaricare le versioni precedenti delle tre app, lasciando nell’App Store solo le edizioni più recenti legate al nuovo percorso di Creator Studio. Questo non significa che Pages, Numbers e Keynote siano diventate improvvisamente a pagamento, ma indica con chiarezza che la transizione verso il nuovo assetto è ormai entrata in una fase concreta e non più reversibile.

La fine silenziosa del vecchio iWork

La notizia è interessante soprattutto per quello che rappresenta. Non si tratta solo di una rimozione tecnica o di una pulizia dell’App Store. È il segnale con cui Apple smette di tenere aperta la porta al vecchio iWork, cioè a quella generazione di app che molti utenti continuavano a considerare la forma più familiare e lineare della suite produttiva di casa Apple.

Fino a ieri, chi cercava di installare Pages, Numbers o Keynote poteva ancora imbattersi nella distinzione tra le versioni precedenti e quelle aggiornate. Adesso questo doppio binario non c’è più. La scelta di Apple è diventata più netta: chi entra oggi deve passare dalle nuove versioni. È una mossa che alleggerisce la frammentazione, ma rende anche evidente che la stagione “classica” di queste app è stata archiviata senza troppo rumore.

Creator Studio cambia il contesto, non il prezzo base

Il punto che può creare più confusione riguarda il rapporto con Creator Studio. La presenza di un nuovo ecosistema e di un abbonamento collegato può far pensare che le app di produttività Apple stiano diventando un prodotto chiuso dietro un pagamento ricorrente. In realtà non è così. Le nuove versioni di Pages, Numbers e Keynote restano ancora gratuite nella loro forma di base, e questo è il dettaglio che cambia completamente la lettura della notizia.

La differenza sta nel contesto in cui ora vengono inserite. Apple non propone più soltanto tre app isolate e gratuite, ma un ambiente più ampio in cui esistono anche funzioni premium, modelli avanzati e una spinta più visibile verso un’esperienza estesa. Per l’utente comune questo significa soprattutto una cosa: le app restano accessibili, ma l’identità del vecchio iWork viene assorbita dentro una strategia più moderna e più ampia.

Cosa cambia per chi usa Mac e iPad ogni giorno

Nell’uso quotidiano, l’impatto più immediato riguarda chi reinstalla un Mac, configura un nuovo iPad o cerca di recuperare le versioni precedenti delle app. Da oggi quella strada non è più disponibile. Apple sta anche mostrando avvisi che invitano a passare alle versioni nuove, con un messaggio molto chiaro: restare nel vecchio mondo si può ancora per un po’, ma la direzione scelta è ormai un’altra.

Per molti utenti non sarà un problema reale, perché le nuove app continuano a coprire le stesse esigenze di base. Per altri, invece, il cambiamento pesa anche sul piano della percezione. Quando Apple elimina una vecchia opzione gratuita che era rimasta accessibile per anni, il messaggio implicito è sempre lo stesso: il passato non è più qualcosa da conservare, ma un passaggio da superare.

Una mossa piccola solo in apparenza

È facile guardare questa decisione come un semplice dettaglio da App Store, ma non lo è. Quando Apple tocca strumenti come Pages, Numbers e Keynote, interviene su una parte molto riconoscibile della vita digitale di chi usa i suoi dispositivi per studiare, lavorare o organizzare contenuti personali. E proprio per questo la rimozione delle vecchie versioni ha un peso più simbolico di quanto sembri.

Il vecchio iWork non sparisce dalla memoria degli utenti, ma da oggi smette di essere un’alternativa concreta per le nuove installazioni. È così che Apple chiude davvero una fase: non con un annuncio solenne, ma rendendo il cambiamento inevitabile per chi arriva adesso.