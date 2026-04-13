Netflix, l'audio si sente sempre male? Con questo trucchetto risolvi per sempre, basta usare il telecomando

Avete presente quella fastidiosa sensazione di dover alzare il volume al massimo per decifrare i dialoghi di una serie TV, salvo poi venire investiti dal frastuono assordante di un’esplosione o di una colonna sonora improvvisa?

Non è un difetto del vostro udito e, spesso, non è nemmeno colpa della qualità intrinseca dei diffusori della vostra televisione. Il problema risiede in un disallineamento tecnico tra il segnale inviato dalla piattaforma e l’hardware che effettivamente riproduce il suono nel vostro salotto.

Perché si sente male Netflix dalla TV

La maggior parte degli utenti Netflix accede ai contenuti tramite l’applicazione preinstallata sulla Smart TV. Per impostazione predefinita, il servizio tende a erogare il flusso audio alla massima qualità disponibile per quel titolo specifico. Nella stragrande maggioranza dei casi, questo si traduce in un segnale Audio 5.1. Questa configurazione è pensata per sistemi home theater dotati di cinque altoparlanti e un subwoofer, dove il “canale centrale” è interamente dedicato alla voce.

Tuttavia, se state utilizzando semplicemente gli altoparlanti integrati nella TV — che sono quasi sempre stereofonici (2.0) — il software della televisione deve compiere un’operazione di “downmixing”, ovvero tentare di comprimere quei sei canali in due soli. È qui che avviene il disastro: le frequenze medie, quelle della voce umana, finiscono schiacciate e sommerse dai bassi e dagli effetti ambientali. Il telecomando è l’unica arma per spezzare questo automatismo inefficiente.

La procedura tecnica sul telecomando

Per risolvere il problema non serve acquistare una soundbar da centinaia di euro, ma agire chirurgicamente sulle opzioni di riproduzione mentre il contenuto è in pausa. Utilizzando le frecce direzionali del telecomando, bisogna scorrere fino alla voce “Audio e Sottotitoli”. All’interno di questo menù, noterete quasi certamente che la spunta è posizionata su “Italiano [5.1]”.

La soluzione definitiva consiste nel selezionare l’opzione “Italiano [Originale]” o semplicemente “Italiano” sprovvisto della dicitura 5.1. Effettuando questo passaggio, si costringe Netflix a inviare un flusso audio già ottimizzato per i due canali stereo. La differenza è immediata: il processore della TV non deve più inventarsi un modo per incastrare suoni nati per stare dietro lo spettatore dentro piccoli coni rivolti verso il basso, permettendo alla traccia vocale di emergere con una nitidezza cristallina.

Oltre la configurazione standard

Esiste un dettaglio spesso trascurato che riguarda la disposizione fisica dei televisori moderni: molti modelli hanno gli speaker posizionati sul bordo inferiore, progettati per far rimbalzare il suono sulla superficie del mobile TV. Se il televisore è appeso a una staffa troppo alta, l’angolo di incidenza cambia drasticamente, rendendo vana ogni calibrazione software.

C’è poi un’intuizione che sfida la logica comune del “più è meglio”: in certi contesti abitativi, la fedeltà sonora è nemica della comprensione. I registi moderni amano il “naturalismo sonoro”, dove i sussurri sono coperti dai rumori ambientali per realismo. Passando allo stereo, non solo aiutiamo l’hardware, ma appiattiamo volutamente la gamma dinamica, rendendo l’esperienza meno cinematografica ma infinitamente più fruibile per chi non vive in una sala certificata Dolby.

Cambiare questa impostazione una sola volta potrebbe non bastare per tutto il catalogo, poiché Netflix tende a ricordare la preferenza per il singolo profilo, ma talvolta resetta i parametri su nuovi titoli originali ad alto budget. Un controllo rapido all’avvio di ogni nuova stagione garantisce che il telecomando rimanga un attrezzo di controllo e non un regolatore continuo del volume per sopravvivere alla serata.