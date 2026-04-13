Come l'Apple Watch ma costa SOLO 28 EURO: arriva Honor Watch X5i

L’Apple Watch è rinomato, ma se non volete e/o potete permettervi una spesa simile potete considerare l’Honor Watch X5i.

Il nuovo Honor Watch X5i arriva sul mercato cinese con un posizionamento chiaro: offrire uno smartwatch accessibile, con un’estetica curata e una dotazione tecnica sufficiente per l’uso quotidiano, senza entrare nel territorio dei dispositivi premium. Il prezzo di lancio, fissato a circa 28 euro al cambio, colloca il prodotto in una fascia estremamente competitiva, dove il rapporto tra costo e funzionalità diventa il principale elemento di valutazione.

La strategia è evidente: intercettare un pubblico che cerca un dispositivo semplice, affidabile e con un design riconoscibile, evitando complessità software o hardware che inciderebbero sul prezzo finale. In questo contesto, il nuovo smartwatch si inserisce come una proposta concreta, più orientata alla praticità che all’innovazione spinta.

Design e display: estetica familiare e costruzione essenziale

Dal punto di vista estetico, il dispositivo adotta una forma rettangolare con bordi arrotondati, una scelta ormai consolidata nel settore e chiaramente ispirata a modelli di fascia più alta. L’effetto visivo è quello di un prodotto moderno, nonostante la scocca in plastica leggera, che contribuisce a contenere i costi senza compromettere l’aspetto generale.

Il display è uno degli elementi più rilevanti della scheda tecnica. Si tratta di un pannello AMOLED da 450 x 390 pixel con refresh rate a 60 Hz, una configurazione che garantisce una buona leggibilità e una resa cromatica adeguata per la categoria di prezzo. La presenza della certificazione IP68 assicura protezione contro polvere e acqua, rendendo il dispositivo adatto all’uso quotidiano, pur senza ambizioni specifiche in ambito sportivo avanzato.

Software leggero e autonomia: la vera leva competitiva

Il cuore del dispositivo è rappresentato da un sistema operativo basato su RTOS, una piattaforma progettata per privilegiare l’efficienza energetica rispetto alla versatilità applicativa. L’assenza di un ecosistema di app esteso non è una limitazione casuale, ma una scelta precisa che consente di ottenere una durata della batteria superiore alla media.

Secondo quanto dichiarato dal produttore, l’autonomia può arrivare fino a tre settimane con utilizzo tipico, un dato che scende a circa sei giorni con la funzione Always-on attiva. Si tratta di valori che, nella fascia economica, rappresentano un elemento distintivo e rispondono a una richiesta concreta del mercato: ridurre la frequenza di ricarica.

Funzioni smart e chiamate Bluetooth: dotazione oltre le aspettative

Nonostante il posizionamento entry-level, il dispositivo integra alcune funzionalità generalmente associate a prodotti più costosi. Tra queste, il supporto alle chiamate Bluetooth bidirezionali, reso possibile dalla presenza di microfono e altoparlante integrati.

Questa caratteristica consente di gestire le chiamate direttamente dal polso, a condizione che lo smartwatch sia collegato allo smartphone. È una funzione che amplia l’utilizzo quotidiano del dispositivo, trasformandolo da semplice tracker a strumento di comunicazione di base.

Monitoraggio salute e sport: copertura completa per l’uso quotidiano

Sul fronte del monitoraggio del benessere, il Watch X5i offre una dotazione completa per la fascia di riferimento. Sono presenti sensori per la rilevazione della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), dello stress e della qualità del sonno.

A queste funzioni si aggiunge il monitoraggio del ciclo mestruale, segnale di un’attenzione crescente verso un pubblico più ampio. Per quanto riguarda l’attività fisica, il dispositivo supporta 109 modalità sportive, un numero elevato che copre la maggior parte delle esigenze quotidiane senza puntare su analisi avanzate.

La compatibilità con sistemi Android e iOS amplia ulteriormente il bacino di utenza, rendendo il dispositivo utilizzabile con la maggior parte degli smartphone in circolazione.

Il Honor Watch X5i si colloca come una proposta equilibrata all’interno del segmento budget, dove la combinazione tra prezzo contenuto, autonomia estesa e funzionalità essenziali rappresenta il principale fattore competitivo.

La disponibilità iniziale limitata al mercato cinese non esclude un possibile lancio internazionale nei prossimi mesi. In un contesto in cui la domanda di dispositivi accessibili continua a crescere, un prodotto con queste caratteristiche potrebbe trovare spazio anche al di fuori del mercato domestico, soprattutto tra gli utenti che privilegiano semplicità, autonomia e costo contenuto rispetto a funzionalità avanzate.