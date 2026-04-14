La truffa Silence sta già dilagando in Italia: se senti questo al telefono hai solo 3 secondi per intervenire

Basta una chiamata silenziosa, una risposta istintiva e una parola pronunciata senza pensarci per finire dentro a una truffa.

Le cosiddette “truffe telefoniche silence” stanno emergendo come una delle tecniche più subdole nel panorama del telemarketing illegale. Non c’è voce dall’altra parte della linea, nessuna proposta commerciale, nessuna richiesta immediata. Solo silenzio. E proprio lì si nasconde il rischio.

Il meccanismo è più semplice di quanto si pensi. Il truffatore effettua la chiamata e resta in attesa. Non parla. Non si presenta. Aspetta che sia la persona chiamata a rompere il silenzio.

Il punto chiave è proprio la risposta: parole comuni come “sì” o anche un semplice “pronto” possono essere registrate e riutilizzate.

Questa registrazione diventa materiale prezioso. Può essere manipolata e utilizzata come presunto consenso vocale per attivare servizi, abbonamenti o contratti mai realmente accettati dalla vittima. In alcuni casi, la tecnologia permette persino di imitare la voce dell’utente, rendendo la truffa ancora più credibile.

Il risultato è una situazione difficile da contestare: sulla carta esiste una “prova” audio.

Perché queste chiamate sono sempre più diffuse

Dietro queste telefonate non c’è solo improvvisazione. C’è un sistema strutturato che sfrutta database di numeri, software automatici e tecniche di analisi comportamentale.

Alcune chiamate servono proprio a capire se un numero è attivo. Anche il semplice gesto di rispondere o riagganciare può segnalare ai sistemi che dietro quel numero c’è una persona reale, aumentando la probabilità di essere ricontattati.

In altri casi, invece, l’obiettivo è più diretto: ottenere una registrazione vocale utile a costruire una falsa autorizzazione.

Il fenomeno si inserisce in un contesto più ampio, dove le truffe telefoniche stanno evolvendo rapidamente, sfruttando strumenti digitali sempre più sofisticati e difficili da individuare.

Le chiamate silenziose spesso arrivano da numeri sconosciuti o con prefissi esteri, ma non sempre è così. Alcuni sistemi permettono di mascherare il numero, facendo apparire una chiamata come italiana o addirittura locale.

Il dettaglio che accomuna molti casi è proprio l’assenza di risposta dall’altra parte nei primi secondi. Un silenzio che non è casuale, ma studiato.

Anche la ripetizione di chiamate simili nello stesso arco di tempo può essere un indizio. Non è raro che questi contatti vengano effettuati in serie, testando più volte la disponibilità dell’utente.

La prima difesa resta la più semplice: non rispondere a numeri sconosciuti, soprattutto se insistenti o sospetti. Se la chiamata è davvero importante, chi cerca contatto tende a lasciare un messaggio o a richiamare in modo riconoscibile.

Nel caso si decida comunque di rispondere, evitare risposte automatiche è una precauzione concreta. Meglio restare in silenzio e attendere che sia l’interlocutore a parlare.

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda il comportamento dopo la chiamata. Richiamare numeri sospetti o interagire con essi può aumentare l’esposizione.

Le nuove tecnologie stanno introducendo filtri contro lo spoofing e sistemi di blocco automatico, ma non sono sempre sufficienti. La differenza continua a farla l’attenzione individuale.

Una truffa che punta sulle abitudini quotidiane

Quello che rende queste telefonate particolarmente efficaci è la loro normalità. Rispondere al telefono è un gesto automatico, quasi istintivo. Proprio su questo si basa la strategia.

Non ci sono messaggi aggressivi, né richieste immediate di denaro. C’è solo un piccolo passo falso iniziale, spesso impercettibile, che può aprire la porta a conseguenze più serie.

Ed è forse questo il punto più delicato: non si tratta più solo di riconoscere una truffa evidente, ma di cambiare un’abitudine quotidiana, quella di rispondere senza pensarci troppo.