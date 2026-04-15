Se hai un Mac, la tua sicurezza è a rischio: perché la punta di diamante Apple ora diventa un problema

Il Mac è uno dei computer più apprezzati in assoluto al mondo, tuttavia potrebbero esserci rischi di sicurezza da consderare per gli utenti.

La percezione di sicurezza legata all’ecosistema macOS viene messa in discussione dai dati più recenti. Il report 2026 pubblicato da Jamf evidenzia un aumento significativo delle attività sospette, con una diffusione di minacce che coinvolge una quota rilevante dei dispositivi analizzati. Il quadro che emerge indica un cambiamento strutturale, legato sia alla crescita della piattaforma sia all’evoluzione delle tecniche di attacco.

Secondo i dati raccolti, quasi la metà dei computer Mac analizzati genera traffico di rete anomalo, mentre circa un quarto risulta coinvolto in attività di mining di criptovaluta non autorizzato. Si tratta di operazioni che incidono direttamente sulle prestazioni dei dispositivi, riducendo l’efficienza e aumentando il consumo di risorse.

L’evoluzione del malware: Trojan e furto di dati

Il report segnala un cambiamento nelle tipologie di minacce. I Trojan rappresentano oggi circa il 50% degli attacchi rilevati, superando altre categorie storicamente diffuse. Questo tipo di malware si presenta spesso sotto forma di applicazioni apparentemente legittime, rendendo più complessa la sua individuazione da parte degli utenti.

Accanto ai Trojan, resta significativa la presenza degli infostealer. Questi programmi, progettati per sottrarre dati sensibili, raggiungono una quota superiore al 30%, con una capacità di azione rapida che consente di raccogliere password, documenti e informazioni personali in tempi ridotti. L’intervento avviene spesso senza segnali evidenti, aumentando la difficoltà di individuazione.

Un elemento critico riguarda lo stato dei sistemi. Una percentuale rilevante di dispositivi utilizza versioni obsolete del sistema operativo, mentre la maggior parte presenta applicazioni con vulnerabilità note. Questa condizione facilita l’accesso da parte degli aggressori, che sfruttano falle già documentate per ottenere un primo punto di ingresso.

La combinazione tra aggiornamenti mancati e software non sicuro crea un contesto favorevole agli attacchi. Le vulnerabilità diventano uno strumento operativo per le intrusioni, riducendo la necessità di tecniche particolarmente complesse per compromettere i sistemi.

Crescita del mercato e aumento degli attacchi

L’espansione della base utenti contribuisce a modificare lo scenario. L’aumento della diffusione dei dispositivi Apple rende la piattaforma più interessante per gruppi criminali e organizzazioni, che individuano in macOS un obiettivo sempre più rilevante. Questo fenomeno segue una dinamica già osservata in altri sistemi operativi, dove la crescita del mercato si accompagna a un incremento delle minacce.

Tra le campagne individuate figurano operazioni legate a gruppi strutturati e malware specifici. Le attività includono strumenti progettati per eludere i sistemi di protezione e mantenere accessi prolungati, con un livello di sofisticazione crescente.

I meccanismi di protezione integrati nel sistema operativo restano un elemento centrale, ma mostrano limiti nel contesto attuale. Gli intrusi sviluppano tecniche per aggirare controlli come la verifica delle applicazioni e le restrizioni sui file di sistema, rendendo meno efficaci le difese standard.

Questo processo evidenzia una dinamica evolutiva. La sicurezza non è più legata solo alla presenza di strumenti di protezione, ma alla capacità di aggiornare costantemente le strategie di difesa in risposta a minacce in continua trasformazione.

Minacce sconosciute e difficoltà di rilevazione

Un ulteriore elemento riguarda la visibilità delle minacce. Una parte significativa dei nuovi malware non viene intercettata dai database tradizionali, segno di un aumento delle varianti non ancora catalogate. Questo dato indica una crescita delle minacce emergenti, difficili da identificare nelle fasi iniziali.

La presenza di file non condivisi nei principali archivi di sicurezza suggerisce un contesto in evoluzione. La rilevazione diventa più complessa, soprattutto quando le minacce non seguono schemi già noti, aumentando il margine di azione per gli aggressori.

Il quadro delineato dal report introduce una revisione delle percezioni consolidate. L’idea di macOS come sistema intrinsecamente protetto perde centralità, sostituita da una visione più realistica, in cui anche i dispositivi Apple richiedono attenzione costante sul piano della sicurezza.

Per utenti e aziende, il contesto implica un approccio diverso. La gestione della sicurezza diventa un processo continuo, che include aggiornamenti regolari, controllo delle applicazioni e monitoraggio delle attività di sistema. In un ambiente in cui le minacce si evolvono rapidamente, la distinzione tra piattaforme sicure e vulnerabili appare sempre meno netta.