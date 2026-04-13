MacBook Neo 2, perché il modello 2027 potrebbe avere 12GB di RAM invece di 8GB

Il prossimo MacBook Neo potrebbe arrivare con 12GB di RAM e il motivo non sarebbe una semplice scelta commerciale, ma una conseguenza diretta del chip che Apple dovrebbe usare per la seconda generazione del suo portatile più economico.

Il tema della RAM è diventato uno dei più discussi da quando Apple ha lanciato il primo MacBook Neo. Per molti utenti il modello attuale è già più che sufficiente nell’uso quotidiano, soprattutto per navigazione, email, streaming, studio, lavoro leggero e produttività domestica. Eppure l’idea che il futuro modello possa passare da 8GB a 12GB continua a far parlare, perché aprirebbe la porta a un notebook ancora più flessibile senza cambiare la natura del prodotto.

La chiave per capire questa possibile evoluzione non starebbe tanto nelle critiche ricevute dal modello attuale, quanto nel modo in cui Apple costruirebbe il progetto del prossimo MacBook Neo 2. Il punto centrale, infatti, è il processore. E proprio da lì passerebbe anche il salto di memoria.

Perché il MacBook Neo attuale ha 8GB di RAM

Per tenere basso il prezzo del primo MacBook Neo, Apple avrebbe scelto una strada molto diversa rispetto a quella seguita per MacBook Air e MacBook Pro. Invece di usare un classico chip della famiglia M, il notebook entry-level è stato costruito attorno ad A18 Pro, cioè una piattaforma molto più vicina al mondo iPhone. È proprio questa impostazione che ha reso possibile un prezzo particolarmente aggressivo e ha dato al Neo un’identità molto specifica: portatile leggero, semplice, adatto a un pubblico ampio.

In questo quadro gli 8GB non vanno letti come una scelta casuale. Sono parte della configurazione legata a quel chip e alla fascia in cui il computer si colloca. Per l’uso di tutti i giorni, questa dotazione continua a restare adeguata per moltissimi utenti, specialmente per chi non lavora con montaggio video pesante, progetti creativi complessi o decine di schede aperte insieme nel browser.

Perché il modello 2027 potrebbe salire a 12GB

Il ragionamento sul futuro MacBook Neo parte dall’ipotesi che Apple mantenga la stessa logica anche per la seconda generazione. Se oggi il modello attuale ruota attorno ad A18 Pro, il passaggio più naturale per il 2027 sarebbe un’evoluzione verso A19 Pro. Ed è qui che entra in gioco la memoria.

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, la piattaforma A19 Pro sarebbe legata a una dotazione di 12GB di RAM. Se Apple continuerà a usare questo approccio anche sul Neo, il prossimo modello si ritroverebbe automaticamente con una memoria superiore del 50% rispetto alla generazione attuale. Non sarebbe quindi un aumento pensato solo per rispondere alle discussioni online, ma l’effetto diretto di una nuova base hardware.

C’è poi un altro elemento da considerare. I rumor legati agli iPhone più recenti spiegano che il salto a 12GB sarebbe stato favorito anche dalla necessità di supportare meglio le funzioni di intelligenza artificiale integrate nei dispositivi Apple. Se questa impostazione verrà mantenuta, anche il futuro Neo potrebbe beneficiarne senza cambiare del tutto il proprio posizionamento.

Cosa cambierebbe davvero nell’uso quotidiano

Per un utente normale, passare da 8GB a 12GB di memoria non significherebbe trasformare il MacBook Neo in una macchina professionale. Resterebbe comunque un portatile pensato per un pubblico ampio, con una vocazione più semplice e accessibile. Però quel margine extra potrebbe aiutare in scenari sempre più comuni: più schede aperte, app in multitasking, gestione più morbida di contenuti ad alta risoluzione e maggiore respiro con strumenti legati all’AI.

In altre parole, il beneficio non starebbe solo nei numeri, ma in una sensazione generale di maggiore elasticità. Chi usa Chrome in modo intenso, chi tiene aperti più documenti insieme o chi vuole un portatile economico ma un po’ più longevo potrebbe trovare nei 12GB di RAM un motivo concreto per aspettare la seconda generazione.

Conviene aspettare oppure no

La risposta dipende dal tipo di utilizzo. Chi cerca oggi un notebook leggero per attività comuni può già trovare nel MacBook Neo attuale una soluzione molto valida. Per navigazione, videochiamate, lavoro da ufficio, studio e intrattenimento, gli 8GB restano una base che ha ancora senso.

Chi invece guarda al lungo periodo, oppure sa già di voler tenere aperte molte applicazioni e sfruttare un uso un po’ più intenso del portatile, potrebbe avere un buon motivo per aspettare il modello successivo. Sempre ammesso che il rumor venga confermato, il MacBook Neo 2 con 12GB avrebbe il vantaggio di nascere con più margine e con un profilo più interessante anche per gli anni successivi. Per ora, però, resta una prospettiva da osservare con attenzione, senza trattarla come una decisione già presa da Apple.