Il router di casa va posizionato in alto o in basso? La risposta non è quella che pensi, la svela un tecnico e ti salva il Wi-Fi

Il router di casa va posizionato in alto o in basso? La risposta, evidentemente, non è quella che ti potresti aspettare.

L’installazione di un router Wi-Fi in casa è una scelta cruciale che incide sulla qualità della connessione internet. Sebbene possa sembrare una decisione semplice, la posizione del router ha un impatto diretto sulla velocità e sulla stabilità del segnale. La domanda che sorge frequentemente è: è meglio posizionare il router vicino al pavimento o in un punto più elevato? La risposta, apparentemente banale, può determinare la qualità della connessione durante il giorno, specialmente nelle ore in cui la domanda di connettività è maggiore.

Posizionare il router: pavimento o in alto? La risposta giusta

La posizione del router è determinante per garantire una connessione Wi-Fi forte e stabile in tutta la casa. Un aspetto fondamentale da considerare è l’ostacolo fisico ed elettronico che può interferire con il segnale. Se il router è posto a livello del pavimento, è più facile che il segnale venga bloccato da mobili o altri ostacoli. Di contro, rialzare il router può favorire la propagazione del segnale, migliorando significativamente la copertura, soprattutto in ambienti affollati o con arredi ingombranti.

Gli esperti, tra cui quelli di HighSpeedInternet, suggeriscono di posizionare il router su un tavolo, una mensola o di utilizzare un supporto a parete, per evitare che il segnale venga ostacolato da mobili e oggetti. Rialzare il router riduce il rischio che il segnale Wi-Fi venga diretto direttamente verso il pavimento, dove potrebbe essere sprecato, migliorando così l’efficienza della connessione. Tuttavia, esiste un’eccezione per gli edifici su più piani, dove la posizione ottimale dipende dal piano in cui si trova il router.

Se si desidera posizionare il router in una zona centrale della casa, l’ideale sarebbe collocarlo vicino al soffitto del primo piano o vicino al pavimento del secondo piano. Questa posizione consente una copertura uniforme, riducendo le zone d’ombra e garantendo una migliore distribuzione del segnale su più livelli.

La posizione centrale del router per una copertura ottimale

Secondo gli esperti, il posizionamento del router in un punto centrale della casa è cruciale per una distribuzione uniforme del segnale. Quando il router è situato al centro, la distanza tra il dispositivo e i dispositivi in uso è ridotta, il che migliora la velocità di connessione e riduce la perdita di segnale. Inoltre, una posizione centrale minimizza il rischio che la connessione venga ostacolata da muri o strutture lontane, che possono indebolire la trasmissione del segnale.

La posizione centrale contribuisce anche a evitare il fenomeno in cui parte della copertura del segnale venga dispersa, ad esempio, quando si esce dall’abitazione o si trovano ostacoli tra il router e i dispositivi. Nonostante i segnali Wi-Fi possano attraversare i muri, alcuni materiali come metallo, pietra, acqua e piastrelle riducono significativamente la portata del segnale, creando zone morte nella casa.

Evita ostacoli e interferenze elettroniche

Un altro aspetto da considerare riguarda i dispositivi elettronici che possono interferire con la qualità del Wi-Fi. Elettrodomestici come televisori, computer, e soprattutto i forni a microonde, generano interferenze che possono ridurre significativamente la velocità della connessione. La lunghezza d’onda dei microonde, infatti, è molto simile a quella del segnale Wi-Fi, il che causa calo di velocità quando i due dispositivi si trovano nelle vicinanze.

Per evitare queste interferenze, è fondamentale non posizionare il router vicino a forni a microonde o altri apparecchi che potrebbero influire negativamente sulla qualità del segnale. Mantenere una certa distanza tra questi dispositivi e il router garantisce una connessione stabile e affidabile.

L’orientamento delle antenne del router

Un altro aspetto da non sottovalutare è l’orientamento delle antenne del router. Su molti modelli di router, le antenne sono regolabili, e l’orientamento può fare una grande differenza in termini di potenza del segnale e portata. Gli esperti consigliano di orientare le antenne in direzioni diverse per espandere la copertura della rete Wi-Fi all’interno della casa.

Una corretta configurazione dell’antenna non solo migliora la copertura, ma riduce le zone d’ombra e garantisce una connessione stabile, riducendo il rischio di interruzioni e migliorando la velocità di trasferimento dei dati. Questa pratica è particolarmente utile in case con planimetrie irregolari o con muri spessi, che potrebbero ostacolare la trasmissione del segnale.

Il posizionamento del router Wi-Fi non è una scelta banale. La posizione strategica è essenziale per garantire una connessione stabile, veloce e senza interruzioni. Optare per un punto elevato, centrale e lontano da ostacoli fisici ed elettronici è fondamentale per sfruttare al massimo le potenzialità della rete Wi-Fi domestica. L’orientamento delle antenne e la distanza dai dispositivi interferenti, come i forni a microonde, sono altrettanto cruciali per garantire una copertura ottimale. In definitiva, una scelta consapevole del posizionamento del router può migliorare notevolmente l’esperienza di navigazione, rendendo la connessione internet più fluida e performante.