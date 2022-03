L’attenzione è rivolta all’evento Peek Performance dell’8 marzo, ma un noto leaker ha qualcosa da dirci anche su iMac Pro e Mac Pro.

Ming-Chi Kuo, noto analista e affidabile fonte su tutto ciò che riguarda il mondo Apple, si sta dimostrando particolarmente attivo su Twitter nelle ultime ore. Dopo la descrizione di iPhone SE 5G articolata in punti, Kuo ha rivelato che entro la fine del 2022 Apple presenterà un display esterno da 27 pollici (non con tecnologia mini-LED), ma non i tanto discussi nuovi iMac Pro e Mac Pro.

Il secondo punto dell’ultimo cinguettio è sulle nuove generazioni di Mac Pro e iMac Pro, che non faranno capolino sul mercato prima del 2023. Si tratta ovviamente di una previsione, di una indiscrezione che dunque va presa come tale. Del resto, anche a Kuo può capitare di prendere una cantonata di tanto in tanto.

Predictions for Apple's new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2022

Il nuovo iMac Pro prenderà il posto dell’attuale modello da 27 pollici con processore Intel. In suo compagnia nel listino, l’all-in-one da 24 pollici annunciato ad aprile del 2021.

Per quanto riguarda la finestra di lancio, l’opinione dell’analista Ross Young è abbastanza diversa da quella di Kuo. Secondo il primo, infatti, l’iMac Pro da 27″ rientrerà tra le novità del 2022, con tecnologia mini-LED e design molto simile al sopracitato modello da 24″ dello scorso anno.

Che sia nel 2022 o nel 2023, c’è da aspettare per iMac Pro e Mac Pro. Nell’attesa, ci si può concentrare sulle tante novità dell’evento Apple dell’8 marzo, il cui slogan – “Peek Performance” – suggerisce l’arrivo di nuovi dispositivi prestanti come non mai.

Le ultime notizie riguardano iPhone SE 5G, Mac Mini, chip M2 e un display esterno, ma ci sarà spazio anche per altro.