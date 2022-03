Evento apple 8 marzo: ecco le prove del Chip M2

Spuntano le prove dell’esistenza di un chip M2. Significa che, con ogni probabilità, verrà lanciato all’Evento Apple dell’8 marzo.

A poche ore di distanza dall’Evento Apple dell’8 marzo “Peek Performance”,spuntano le prove dell’esistenza di un chip M2. E ora sappiamo che caratteristiche avrà.

Grazie a degli indizi scovati nell’ultima beta di macOS, uno sviluppatore vicino a Bloomberg ha rivelato nelle scorse l’esistenza di un inedito chip Apple caratterizzato da 8 core CPU e da 10 core GPU.

“Mi è stato detto da una fonte che Apple sta testando diversi Mac con un nuovo chip nelle ultime settimane che include 8 core (4 ad alta efficienza e 4 ad alte prestazioni) e 10 core GPU. Queste sono esattamente le specifiche del chip M2 di cui ho già parlato” ha spiegato Mark Gurman.

“Apple sta testando questi chip su macchine con macOS 12.3 (che dovrebbe essere rilasciato tra una o due settimane e che dovrebbe girare sui nuovi Mac), e una futura macOS 12.4, oltreché su macOS 13, di cui avremo un assaggio al WWDC 2022 di giugno.”

Notizie che, dato il contesto e la provenienza, consideriamo assolutamente attendibili e che anzi davamo per scontate. Apple M2 è un chip di classe consumer e destinato ai nuovi MacBook Pro entry level e ai MacBook Air colorati, prodotti per il grande pubblico senza grosse esigenze; sarà un po’ più potente dell’M1, e rispetto a quest’ultimo avrà di sicuro più nuclei d’elaborazione, ma non risulterà più performante di M1 Pro e M1 Max che per ora restano imbattuti nell’ecosistema Apple.

L’evento Apple è in programma domani martedì 8 marzo alle 19.00 ora italiana. Tra le novità attese, segnaliamo:

