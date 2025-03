Apple MacBook Air 2025: nuovo chip M4 e colore sky blue

Chi ha detto che tecnologia e sostenibilità non possano convivere in armonia? Con il lancio del nuovo MacBook Air 2025, Apple ridefinisce il concetto di innovazione, combinando prestazioni straordinarie e design ecosostenibile. Questo gioiello tecnologico si distingue per l’adozione del rivoluzionario chip M4, un processore che segna un passo avanti epocale, e per la sua esclusiva colorazione sky blue, un dettaglio estetico che non passa inosservato.

Il cuore pulsante del dispositivo, il chip M4, vanta una CPU a 10 core e una GPU fino a 10 core, garantendo una velocità raddoppiata rispetto al modello M1 e ben 23 volte superiore rispetto ai precedenti MacBook Air con tecnologia Intel. L’autonomia della batteria è altrettanto impressionante: fino a 18 ore di utilizzo continuo, un vero alleato per i professionisti sempre in movimento.

La sezione multimediale è arricchita da una fotocamera Center Stage da 12 MP con intelligenza artificiale, progettata per mantenere automaticamente l’utente al centro dell’inquadratura durante le videochiamate. Inoltre, la possibilità di collegare fino a due display esterni 6K amplia le opportunità di produttività e multitasking.

Non è solo hardware: il sistema operativo macOS Sequoia introduce una perfetta integrazione con ChatGPT, offrendo un’esperienza d’uso ancora più fluida e personalizzata. Apple ribadisce il suo impegno verso la privacy, garantendo che i dati vengano elaborati direttamente sul dispositivo o tramite il Private Cloud Compute, proteggendo così le informazioni sensibili degli utenti.

Disponibile nelle versioni da 13 e 15 pollici, il MacBook Air 2025 parte da 1249 euro. I preordini sono già aperti, mentre la disponibilità nei negozi è prevista a partire dal 12 marzo 2025.

Il design rimane fedele alla filosofia di leggerezza che ha reso celebre la linea Air, ma con un occhio attento alla sostenibilità: l’intero chassis è realizzato in alluminio riciclato al 100%, sottolineando l’impegno di Apple verso l’obiettivo carbon neutral entro il 2030.