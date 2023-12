MacBook Air con chip M3: arriveranno prima del previsto

Apple si appresta a introdurre una nuova ondata di innovazioni nel suo portafoglio di prodotti con l’imminente lancio dei MacBook Air aggiornati, dotati di chip M3, previsto per marzo. Questo aggiornamento segue il debutto di ottobre delle versioni M3 dell’iMac da 24 pollici e dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici, segnando un passo significativo nella transizione di Apple verso la generazione di chip M3.

MacBook Air con chip M3 in arrivo a Marzo

I nuovi modelli di MacBook Air, con i codici J613 e J615, sono attesi a marzo e rappresentano un aggiornamento principalmente nelle specifiche, senza grandi cambiamenti in termini di design o funzionalità. Questi nuovi modelli, disponibili nelle versioni da 13 e 15 pollici, sono progettati per attrarre gli utenti dei Mac M1 e Intel, piuttosto che quelli già in possesso di un MacBook Air M2.

Il MacBook Air M2 da 15 pollici, lanciato a giugno, ha già segnato un importante aggiornamento, ma l’introduzione dell’M3 potrebbe rappresentare un ciclo di rinnovamento piuttosto rapido per gli attuali possessori di M2. Inoltre, l’introduzione dell’M3 potrebbe segnare l’inizio della fase di dismissione del MacBook Air M1, posizionando la versione M2 come nuovo modello entry-level.

Per quanto riguarda i modelli di fascia alta, come il Mac Studio e il Mac Pro, l’attesa per l’aggiornamento ai chip M3 sarà più lunga. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, non ci si può aspettare un aggiornamento di questi modelli prima della fine del 2024, se non addirittura nel 2025. Questo ritardo nell’aggiornamento dei modelli di punta riflette forse una strategia di Apple volta a concentrarsi maggiormente sui suoi prodotti più popolari e di massa, come il MacBook Air, prima di passare ai dispositivi di fascia alta.

L’imminente lancio dei MacBook Air M3 segna un altro passo avanti nella strategia di Apple di rinnovare e migliorare costantemente la sua linea di prodotti. Mentre gli utenti dei modelli di fascia alta dovranno attendere un po’ più a lungo per vedere gli aggiornamenti, l’arrivo dei nuovi MacBook Air offre una promettente anteprima di ciò che la tecnologia M3 ha da offrire.