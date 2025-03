Un enigmatico teaser su X potrebbe anticipare il MacBook Air M4?

Apple potrebbe prepararsi al lancio del nuovo MacBook Air, equipaggiato con il rivoluzionario chip M4. Questo è il suggerimento che deriva da un teaser enigmatico sui social media X. Pubblicato direttamente dal CEO Tim Cook, il post sta già creando un’ondata di entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia.

In base alle voci che si sono susseguite negli ultimi tempi, questo ultrabook di ultima generazione prometterebbe un incremento delle prestazioni senza precedenti: fino al 170% più veloce rispetto ai modelli con chip M1 nelle operazioni quotidiane e una potenza più che raddoppiata per attività impegnative come il gaming e l’editing video.

Il nuovo portatile Apple dovrebbe essere disponibile nelle versioni da 13 e 15 pollici, e si prevedono miglioramenti significativi, tra cui una memoria RAM espandibile fino a 32GB, il supporto per due display esterni e una fotocamera avanzata da 12MP dotata di tecnologie innovative come Center Stage e Desk View.

L’elemento più atteso è il Neural Engine del chip M4, che triplica la velocità rispetto al suo predecessore, aprendo nuovi orizzonti per applicazioni di intelligenza artificiale. Questo si traduce in un’esperienza utente più fluida e reattiva, mantenendo l’efficienza energetica che caratterizza la linea Air.

Un’attenzione particolare sembra sia stata riservata ai professionisti e ai creatori di contenuti, considerando il possibile upgrade della webcam che offrirebbe una qualità video superiore e funzionalità avanzate per videoconferenze. Inoltre, la maggiore larghezza di banda della memoria e il supporto multi-display rendono il dispositivo lasciano intendere soprattutto un utilizzo professionale.

Nonostante le dimensioni compatte e il peso ridotto, il nuovo Apple laptop potrebbe offrire un’autonomia comparabile ai modelli MacBook Pro, rendendolo un’opzione eccellente per chi cerca portabilità senza compromessi sulle prestazioni. L’attesa per l’annuncio ufficiale, previsto nei prossimi giorni, cresce, mentre questo MacBook Air si preannuncia come un aggiornamento imperdibile per chi utilizza ancora modelli con chip M1.