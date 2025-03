M4 MacBook Air: queste funzioni non vi faranno rimpiangere il modello Intel

Apple segna un nuovo capitolo nel settore dei laptop con il lancio del rivoluzionario M4 MacBook Air. Questo dispositivo non solo introduce il tanto atteso supporto display esterni, ma garantisce anche un incremento delle prestazioni fino al 110% rispetto alla generazione precedente.

Disponibile nei formati da 13 e 15 pollici, il nuovo Apple laptop risponde finalmente alle esigenze dei professionisti, permettendo la connessione simultanea di due schermi esterni. Questo rappresenta un significativo superamento delle limitazioni storiche dei chip Apple Silicon, mantenendo la possibilità di utilizzare il laptop aperto.

Il comparto hardware subisce un notevole miglioramento: il modello base parte da una configurazione con RAM 16GB, espandibile fino a 32GB. Sul fronte multimediale, la fotocamera da 12MP con Center Stage garantisce una qualità superiore per videochiamate e contenuti multimediali. Il display, ora disponibile con finitura nano-texture, offre una resa visiva ottimale in qualsiasi condizione di luce.

L’efficienza energetica è assicurata dal chip M4, che estende l’autonomia per un’intera giornata lavorativa. La ricarica avviene tramite il connettore MagSafe, lasciando libere le porte USB-C per altri utilizzi. Esteticamente, il MacBook Air M4 si distingue per un design ultrasottile e una nuova colorazione blu cielo, sostituendo il classico grigio siderale.

In termini di performance, il chip M4 garantisce velocità fino a 1,7 volte superiori nelle operazioni quotidiane e raddoppia l’efficienza nei carichi di lavoro più intensivi, come editing video e gaming. I preordini sono già disponibili, con arrivo nei negozi previsto per il 12 marzo. Questo laptop si propone come una soluzione perfetta per professionisti e utenti comuni, unendo innovazione tecnologica e praticità d’uso.