Apple cresce sul mercato PC grazie al MacBook Air M4

Apple ha consolidato la sua posizione di leader nel mercato PC globale grazie al successo del nuovo MacBook Air M4. Nel primo trimestre del 2025, l’azienda ha registrato una crescita spettacolare del 17%, superando di gran lunga la media del settore, che si attesta al 6,7%. Questo risultato conferma la capacità di Cupertino di adattarsi rapidamente alle tendenze di mercato, nonostante le incertezze legate ai potenziali dazi USA sui prodotti tecnologici importati.

Il nuovo MacBook Air M4, con un prezzo di partenza di 999 dollari, si è dimostrato una scelta strategica per attirare gli utenti che desiderano passare dai vecchi modelli con processori Intel a una piattaforma più moderna. Sebbene non presenti innovazioni radicali nel design, il dispositivo si distingue per le sue capacità di intelligenza artificiale integrate nel chip M4, che hanno ricevuto elogi unanimi dagli esperti del settore. Definito come “il Mac ideale per la maggior parte degli utenti”, il MacBook Air M4 rappresenta una combinazione vincente di prestazioni e accessibilità economica.

Il panorama globale del mercato PC sta vivendo una fase di trasformazione, guidata principalmente dalla crescente adozione di dispositivi con funzionalità di intelligenza artificiale e dalla fine del supporto per Windows 10. In questo contesto, la performance di Apple è stata particolarmente brillante, con un aumento della quota di mercato dal 9% al 10%. Tuttavia, anche altri concorrenti hanno ottenuto risultati significativi: Lenovo, ad esempio, ha registrato un incremento dell’11%, trainato dalla diversificazione del suo catalogo e dall’espansione nel segmento dei PC con AI integrata. Complessivamente, il volume del mercato ha raggiunto 61,4 milioni di unità spedite nel primo trimestre del 2025.

Nonostante il successo, Apple si trova ad affrontare alcune sfide. Le potenziali nuove tariffe doganali negli Stati Uniti sui semiconduttori e altri componenti tecnologici rappresentano una fonte di incertezza. Finora, l’azienda è riuscita a mitigare l’impatto di queste politiche commerciali grazie a esenzioni temporanee sui laptop, ma gli analisti avvertono che questa situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Secondo un’analisi di Counterpoint Research, l’attuale incremento della domanda potrebbe essere temporaneo, destinato a normalizzarsi con il riequilibrio delle scorte globali.

Un altro elemento di rilievo è il ruolo crescente dell’AI nei PC. Le funzionalità di intelligenza artificiale non solo migliorano le prestazioni dei dispositivi, ma rappresentano anche un fattore chiave per attirare i consumatori. In questo scenario, Apple e Lenovo stanno capitalizzando sulla crescente domanda di tecnologie avanzate, dimostrando una capacità unica di adattarsi alle nuove esigenze del mercato.

Nonostante le sfide, Apple continua a dimostrare una notevole resilienza e una straordinaria capacità di innovazione. La sua strategia, incentrata sull’offerta di prodotti che combinano tecnologia avanzata e accessibilità, le consente di mantenere una posizione di leadership nel settore tecnologico globale. Resta da vedere come l’azienda affronterà le potenziali turbolenze legate ai dazi USA e alla normalizzazione della domanda, ma il suo track record suggerisce che continuerà a essere un attore chiave nel plasmare il futuro del mercato PC.