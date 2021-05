MacBook Air M2: in arrivo nuovi modelli colorati

Giacomo Martiradonna,

La prossima generazione di MacBook Air con processore M2 avrà la scocca colorata come gli iMac 24″ Ecco tutto quello che si sa e quando è previsto il lancio.

Un canarino ritenuto tra i più affidabili sul mondo Apple, Jon Prosser, ha recentemente spifferato una notizia che farà gola a molti utenti. Avete presente la scocca colorata di nuovi iMac M1? Presto approderà anche sui portatili entry level della mela.

A quanto pare, la stessa fonte che gli aveva correttamente anticipato il lancio degli iMac colorati, dice di aver visto di recente un prototipo di MacBook Air blu. Un omaggio alla gloriosa linea dei iBook G3 colorati degli anni ’90-2000. I dettagli sfortunatamente scarseggiano, anzi sono pure piuttosto “criptici” a dire di Prosser. Tuttavia un paio di cosette possiamo anticiparle.

Chip M2

La livrea colorata e la scocca più sottile saranno solo una delle caratteristiche delle nuove macchine, la più sgargiante ma anche la meno importante per certi versi. La vera discriminante, soprattutto rispetto ai modelli attuali, sarà l’introduzione di un chip M2 molto più potente. A livello di architettura sarà grossomodo lo stesso processore che vedremo nei MacBook Pro di fascia alta M2 in arrivo dopo l’estate, ma probabilmente con qualche core in meno per mantenere un ragionevole distacco prestazionale e evitare il fenomeno di cannibalizzazione.

Pare inoltre -ma questo lo diceva Ming Chi-Kuo mesi fa– che i nuovi MacBook Air avranno anche un display miniLED come i prossimi Pro. E intendiamoci: Mini-LED non ha a nulla a che vedere con gli schermi OLED; il riferimento è al sistema di retro-illuminazione dello schermo, e rappresenta l’ultimo stadio di evoluzione dei pannelli LCD.

OLED illumina direttamente i singoli pixel, e pertanto non ha bisogno di retro-illuminazione come LCD. Rispetto a OLED, tuttavia, gli LCD costano molto meno ma fino ad oggi soffrivano di grossi difetti: neri slavati, consumi superiori e una retro-illuminazione disomogenea.

Con la retro-illuminazione mini-LED, tuttavia, lo schermo sarà in grado di illuminare solo piccolissime porzioni di display, il che consentirà di raggiungere una migliore precisione, e dunque una qualità complessiva superiore. Non saremo ancora ai livelli di OLED, ma i costi di produzione in compenso sono nettamente inferiori.

Questo significa solo una cosa però: i nuovi MacBook Air M2 colorati non debutteranno prima del 2022 probabilmente.

