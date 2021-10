M1 Pro vs. M1 Max: Guida alla scelta del chip per Mac

Ora che Apple ha presentato non una ma ben due nuove generazioni di chip, gli utenti si chiedono: quale scegliere tra M1 Pro vs. M1 Max?

Ora che Apple ha finalmente presentato i nuovi MacBook Pro 14″ e 16″, gli utenti sono messi di fronte ad una importante scelta al momento dell’acquisto del proprio Mac: quale versione dei due chip scegliere tra M1 Pro vs. M1 Max? Qui è dove mettiamo a confronto i due microprocessori.

I nuovi modelli di MacBook Pro esistono in versione da 14″ e 16″, includono display mini-LED con ProMotion, porta HDMI e slot SD, tasti funzione fisici, una nuova tastiera, Touch ID integrato nel pulsante di accensione e molto altro. Entrambe possono includere due diversi tipi di processore M1: l’M1‌ Pro e l’M1‌ Max. La differenza principale sta nel numero di core, e dunque nella potenza complessiva.

M1 Pro vs. M1 Max: Somiglianze

A livello di architettura e struttura sono molto simili; entrambi si basano sul SoC M1 e dunque includono:

Fino a 10 core CPU con 8 core ad alte prestazioni e due ad alta efficienza

Neural Engine a 16 Core

Motore di codifica/decodifica accelerata per H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW

Motore di decodifica video

Dunque, a livello di feature di base, sono praticamente identici. Le vere differenze però stanno nei particolari.

M1 Pro vs. M1 Max: Differenze

M1 Pro:

GPU fino a 16-core

Banda passante memoria a 200GB/s

Supporto fino a 32GB di memoria unificata

Motore di codifica/decodifica accelerata per ProRes

Motore di decodifica video

M1 Max:

GPU fino a 32-core

Banda passante memoria a 400GB/s

Supporto fino a 64GB di memoria unificata

Due motori di codifica/decodifica accelerata per ProRes

Due Motore di decodifica video

M1 Pro vs. M1 Max: Prezzi

Il MacBook Pro 14″ parte da un prezzo base di 2.349€ e include processore ‌M1‌ Pro con CPU a 8-core E GPU a 14; il MacBook Pro 16″ offre invece un ‌M1‌ Pro con CPU 10-core e una GPU a 16-core ma al prezzo di partenza di 2.349€. È possibile effettuare un upgrade di processore su entrambe le configurazioni, a questi costi (rispetto al 14″ base; i prezzi à la carte, per configurazioni più costose, sono meno cari):

Chip Apple M1 Pro con CPU 10‑core, GPU 14‑core, Neural Engine 16‑core: +230€

Chip Apple M1 Pro con CPU 10‑core, GPU 16‑core, Neural Engine 16‑core: +270€

Chip Apple M1 Max con CPU 10‑core, GPU 24‑core, Neural Engine 16‑core: + 500€

Chip Apple M1 Max con CPU 10‑core, GPU 32‑core, Neural Engine 16‑core:+ 730€

Inoltre, c’è da sottolineare che i modelli con chip a 10 Core CPU o superiori includono sempre il caricabatterie da 96W USB‑C (contro quello meno potente da 67W che non supporta la ricarica rapida), mentre l’M1‌ Max dà automaticamente accesso alla configurazione da 32GB di RAM.

Quale Scegliere?

Dipende da cosa dovete farci. Per esempio, noi stavamo facendo un pensierino sul 14″ entry level, ma con un upgrade del chip con CPU 10‑core e GPU 14‑core; questo perché, più che lavori di grafica e rendering, ci interessava la potenza bruta del processore per gestire duemila tab di 3 browser diversi, utility, suite di produttività e tutto il resto.

Di sicuro si tratta di eccellenti macchine adatte ai professionisti; costano care ma d’altro canto sono pure massicce e potenti, e costituiscono un salto quantico rispetto all’epoca di Jonathan Ive, quando si sacrificava tutto sull’altare del design supersottile.

Per la maggior parte degli utenti, 16GB sono probabilmente sufficienti; i professionisti tuttavia, soprattutto quelli che lavorano molto col multimediale, si troveranno più a loro agio con 32GB di memoria. Chi ha bisogno di quantitativi superiori di RAM dovrà scegliere necessariamente l’M1‌ Max.

Quest’ultimo rappresenta probabilmente il migliore investimento per chi intende adoperare le proprie macchine per molti anni a venire. Certo, non le regalano, ma la potenza c’è ed è indiscutibile.

