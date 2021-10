MacBook Pro 14″ e 16″: 11 sorprese che Apple non aveva detto

Ora che i nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ con processore M1 Pro e M1 Max sono finalmente disponibili, emergono diverse notizie bomba sui nuovi modello che tutti dovreste conoscere prima di un eventuale acquisto. Ecco 11 sorprendenti pro e contro dei nuovi portatili professionali di Apple.

Hanno fatto capolino i primi benchmark del chip ‌M1‌ Max chip con CPU 10-core e GPU 32-core. Il risultato dei test a singolo core è 1749 contro un multi-core di 11542, cioè il doppio delle prestazioni dell’M1‌ presente sul MacBook Pro 13″.

Ciò significa che l’‌M1‌ Max batte praticamente tutti i Mac con due uniche eccezioni: il Mac Pro e l’iMac con Intel Xeon di fascia altissima a 16 e 24-core. A livello complessivo di prestazioni siamo praticamente pari livello col punteggio di 11.542 in multi-core del Mac Pro 2019 ‌con Intel Xeon W-3235 a 12-core. Su un portatile.

Non tutti i nuovi modelli includono il caricabatterie più potente. L’entry level da 14″ mette a disposizione infatti un caricatore da 67W contro quello da 96W dei tagli più performanti. A volerli comprare separatamente, il primo costa 65€ mentre l’altro ben 85€.

E il caricabatterie da 67W, manco a dirlo, non può ricaricare in modalità rapida il MacBook Pro 14″ entry level, benché quest’ultimo tecnicamente supporti la feature. Tuttavia è possibile ordinarlo pagando un lieve sovrapprezzo in fase di acquisto.

Il MacBook Pro da 16″ invece include un caricabatterie GaN da ben 140W.

Il MacBook Pro con M1 Max può supportare fino a tre Pro Display XDR più un quarto monitor esterno 4K contemporaneamente, contro il display singolo del chip M1. Il chip M1‌ Pro invece arriva fino a due Pro Display XDRs.

Entrambi i tagli da 14″ e 16″ includono 3 porte Thunderbolt 4 e una HDMI.

Il Notch può piacere o non piacere, ma di sicuro gli utenti saranno contenti di sapere che la fotocamera FaceTime ora include un modulo da ben 1080p con un’efficienza raddoppiata in caso di scarsa luminosità.

I nuovi MacBook Pro sono sfacciatamente potenti, espandibili e pensati per un’utenza super professionale. Fanno un salto quantico rispetto alle sottilette senza porte di Jonathan Ive, ma costano cari. L’entry level da 14″ parte da 2.349€ per una configurazione da CPU 8‑core, GPU 14‑core, 16GB di memoria unificata, Archiviazione SSD da 512GB.

Il modello di punta con tutti i fronzoli, il 16″ con CPU 10‑core, GPU 32‑core, 64GB di memoria unificata e Archiviazione SSD da 8TB viene la bellezza di 6.939€.

Grazie all’efficienza dei chip Apple, le nuove macchine offrono molta più autonomia rispetto ai modelli precedenti Intel: ben 10 ore di uso continuativo in più. Il MacBook Pro 14″ con chip ‌M1‌ Pro/Max chip arriva a 17 di riproduzione di film su app Apple TV e fino a to 11 di navigazione wireless; il modello Intel precedente del 2020 si spingeva a 10 ore di riproduzione e 10 ore di navigazione.

I nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ includono la tecnologia ProMotion nel display che permette di passare da refresh rate di 24Hz fino a ben 120Hz a seconda delle esigenze, esattamente come su iPad Pro. Scrive Apple:

Liquid Retina XDR. Il miglior display mai visto su un notebook ha una gamma dinamica estrema e un contrasto di un milione a uno. Ogni foto, video o gioco in HDR prende vita, con punti di luce ben definiti, ombre incredibilmente dettagliate, e colori brillanti e realistici. I display vengono calibrati uno per uno in fabbrica, secondo le modalità di riferimento professionali per il color grading HDR, la progettazione, la fotografia e la stampa.

ProMotion. Al suo debutto sul Mac, ProMotion rende tutto più fluido e reattivo, dalle pagine web ai giochi, e lo fa addirittura riducendo i consumi. La tecnologia adattiva regola in automatico il refresh rate fino a 120Hz in base al movimento di quello che c’è sullo schermo. Se ti occupi di editing video, puoi anche scegliere un refresh rate fisso per allinearlo con precisione a quello delle tue riprese.