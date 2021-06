MacBook Pro M1X, Apple si lascia scappare le prove

Design piatto, ritorno di MagSafe e Slot SD, e niente Touch Bar né processori Intel. Un concept rivela come sarà il prossimo MacBook Pro di Apple.

Apple sta lavorando ad una nuova generazione di MacBook Pro da 14″ e 16″, e fin qui nessun dubbio. Sarà caratterizzato da un design più piatto, dal ritorno di MagSafe e slot microSD, e dietro-front totale su Touch Bar. Ora però sappiamo anche che processore avrà, grazie ad Apple: avrà un chip M1X.

Che Aspetto avrà?

Fermo restando che le nostre sono solo supposizioni, Antonio De Rosa ha pubblicato una serie di immagini che mostrano l’aspetto e le feature attese per la prossima generazione di MacBook Pro 16″. Sappiamo che dovrebbe includere lettore SD integrato e porta HDMI, oltreché MagSafe e nessuna Touch Bar.

Ma secondo il designer, includerà anche Display mini-LED, fino a 4TB di archiviazione e 64GB di RAM, Audio a 360º con Dolby Atmos e soprattutto chip M1X fino a 32 core. Un sogno a occhi aperti, per carità, ma sospettiamo che sia un sogno molto costoso.

Porta micro SD

La prossima generazione di portatili professionali di Apple assommerà la crème de la crème delle migliori feature mai viste su MacBook Pro, vecchie e nuove. Avrà un design piatto e squadrato, molto “simile ad iPhone 12″e costituirà il più corposo aggiornamento della linea da 5 anni a questa parte.

E stando alle indiscrezioni di Bloomberg, includerà un lettore micro SD integrato come i vecchi Pro:

Il nuovo MacBook Pro è un esempio del rinnovato impegno di Apple verso i lealisti Mac. La società sta pianificando di reintrodurre lo slot SD nei prossimi MacBook Pro così che gli utenti possano inserire memory card dalle fotocamere digitali. La feature era stata rimossa nel 2016, nella costernazione dei fotografi professionisti e dei creatori di video, segmenti chiave della base utenza del MacBook Pro.

E sulla stessa lunghezza d’onda troviamo anche Ming-Chi Kuo, che in una recente nota agli investitori annuncia:

“Prediciamo che i due nuovi MacBook Pro di Apple della seconda metà del 2021 avranno significative modifiche in termini di specifiche e design. Alcuni dei cambiamenti pratici per gli utenti riguarderanno l’equipaggiamento con un lettore SD e una porta HDMI.”

Da qualche anno a questa parte, infatti, i portatili professionali di Cupertino includono solo (poche) porte Thunderbolt/USB-C che hanno costretto tutti noi ad armarci di dongle, adattatori e hub per sopperire alle lacune di espandibilità.

Argento Apple MacBook Air con Chip Apple M1 Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning Compra su Amazon

Sì Magsafe, No Touch Bar

Tuttavia l’aspetto più interessante, spiega l’analista, è che Apple manderà in pensione la Touch Bar per sostituirla coi pulsanti fisici. In più, farà il gran ritorno il connettore MagSafe, forse rivisto e corretto, anche se non è chiaro come questo si sposerà con il design tutto USB-C degli ultimi anni. Qui di seguito, un compendio sintetico delle caratteristiche delle nuove macchine:

Display: Da 14 e 16 pollici, caratterizzati da “pannelli più luminosi e ad alto contrasto.”

Da 14 e 16 pollici, caratterizzati da “pannelli più luminosi e ad alto contrasto.” Design: Addio alle curve morbide dei vecchi modelli. Il design diventa più squadrato, un po’ come iPhone 12.

Addio alle curve morbide dei vecchi modelli. Il design diventa più squadrato, un po’ come iPhone 12. MagSafe: Ripristino del connettore che impedisce di far volare il Mac dalla scrivania, quando si inciampa sul cavo. Secondo Bloomberg, che ha corroborato queste indiscrezioni, il connettore magnetico sarà molto simile a quelli degli anni scorsi.

Ripristino del connettore che impedisce di far volare il Mac dalla scrivania, quando si inciampa sul cavo. Secondo Bloomberg, che ha corroborato queste indiscrezioni, il connettore magnetico sarà molto simile a quelli degli anni scorsi. TouchBar: Per Kuo, è praticamente certo l’addio anche alla barra touch OLED con cui il marketing ci ha fracassato le gonadi per anni. Bloomberg invece si limita a dire che Apple sta “testando” Pro senza Touch Bar.

Per Kuo, è praticamente certo l’addio anche alla barra touch OLED con cui il marketing ci ha fracassato le gonadi per anni. Bloomberg invece si limita a dire che Apple sta “testando” Pro senza Touch Bar. Chip M1X: L’unico processore disponibile per questo tipo di macchine sarà Apple, ovviamente con più core d’elaborazione e grafica migliorata rispetto all’M1. Niente opzione Intel. Sappiamo che sarà M1X e non M2 perché se lo sono lasciato sfuggire gli addetti marketing di Cupertino (leggi paragrafo seguente).

L’unico processore disponibile per questo tipo di macchine sarà Apple, ovviamente con più core d’elaborazione e grafica migliorata rispetto all’M1. Niente opzione Intel. Sappiamo che sarà M1X e non M2 perché se lo sono lasciato sfuggire gli addetti marketing di Cupertino (leggi paragrafo seguente). Connettività: Pare che includeranno più porte di connessione, e questo significa che non sarà necessario acquistare dongle, concentratori e hub aggiuntivi. Bloomberg parla esplicitamente di due porte USB-C per lato, più la MagSafe.

Chip M1X

“La prossima generazione di Mac progettati da Apple” scrive il Nikkei Asia, “è entrato in produzione di massa questo mese […], il che porta il gigante tecnologica statunitense ad un passo dal proprio obiettivo di rimpiazzare le unità centrali di elaborazione Intel con le sue.”

“Le consegne del nuovo chipset, noto per ora come M2, in risposta all’attuale processore M1 di Apple, potrebbero iniziare già luglio coi Macbook che entreranno in vendita nella seconda metà dell’anno.”

E se ci pensate, ha molto senso. L’M1, il processore più semplice e meno potente della sua stirpe, ha richiesto meno tempo per lo sviluppo ed è già stato lanciato nei MacBook Pro 13″, nei Macbook Air, nei Mac mini e di recente negli iMac 24″. Tutte macchine entry-level.

Coi modelli di fascia media e alta, invece, saranno inclusi più core d’elaborazione e una GPU più performante; dunque è inevitabile che il marketing differenzierà il chip anche a livello di brand. Ora però abbiamo la certezza: tra i tag del livestream ufficiale di Apple su YouTube si legge distintamente “m1x” e “m1x MacBook Pro”.

Certo, spiega qualcuno, c’è sempre la possibilità che abbiano infilato questi tag nel video solo per migliorarne il posizionamento nei risultati su YouTube; ma allora, se così fosse, perché non utilizzare anche il tag “M2”? Per come la vediamo noi, è uno dei classici scivoloni di Apple, e riteniamo che il MacBook Pro M1X sia inevitabile. Per averne conferma definitiva, in ogni caso, basta attendere qualche settimana: tra un po’ se ne saprà certamente di più.

Grigio Siderale Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 Chip M1 progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning Compra su Amazon

Schermo mini-LED

Lo dicevano già i rumors dei mesi scorsi. La prossima generazione di MacBook Pro introdurrà pannelli mini-LED che miglioreranno sensibilmente la qualità visiva complessiva. Tuttavia, non bisogna lasciarsi ingannare dal nome, perché con OLED non ha nulla a che vedere.

Col termine mini-LED ci si riferisce al sistema di retro-illuminazione dello schermo, e rappresenta l’ultimo stadio di evoluzione dei pannelli LCD. Per conoscere i vantaggi rispetto a LCD e OLED, vi rimandiamo al nostro approfondimento a riguardo.

Lancio entro il 2021

Da principio, i rumors di inizio anno parlavano di un debutto nel terzo trimestre dell’anno, il che significa che la produzione di massa dovrebbe per forza di cose cominciare a maggio o giugno al massimo. E il Nikkei Asia confermava queste voci.

A maggio però una indiscrezione pubblicata da Jon Prosser (che ogni tanto ci azzecca e fa belle anticipazioni), sembrava puntare alla prossima conferenza degli sviluppatori Apple del 7 giugno 2021. E ora la medesima ipotesi è stata confermata anche in una recente nota agli inserzionisti degli analisti Wedbush (la stessa nota che ha svelato i tagli da 1TB di iPhone 13) che parlava di “alcune sorprese” oltre alle nuove versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

Ora che però il WWDC è passato, abbiamo la certezza che se ne riparlerà durante l’estate o in autunno (per non pestare i piedi ad iPhone 13 e Apple Watch Series 7); ma comunque entro fine anno. Per il MacBook Air, invece, se ne parlerà nel 2022, anch’esso con design “più sottile e leggero”, scocca colorata e MagSafe.

Leggi anche: MacBook Air M2: nel 2022 nuovi modelli colorati

Mac M1 a Rate su Amazon

MacBook Air 13″ con M1

MacBook Pro 13″ con M1

Mac mini 2020 con M1

Non lasciatevi scoraggiare dalle eventuali difficoltà di approvvigionamento del modello che vi interessava: aggiungetelo al carrello e ordinatelo anche se non è disponibile o se la consegna è lontana nel tempo. La logistica di Amazon è molto rapida, e ragionevolmente entro qualche giorno la spedizione partirà, dando a voi la precedenza. In alternativa, fate clic su “Iscriviti” per sapere tempestivamente quando tornerà disponibile; e comunque, se lo trovate altrove potete sempre annullare l’ordine.