Evento Virtuale Apple 18 Ottobre: arrivano i MacBook Pro M1X

Il 18 ottobre 2021, Apple terrà un Evento Speciale Online. E sappiamo già a cosa sarà dedicato: ai nuovi MacBook Pro M1X.

Con un annuncio snello, Apple ha confermato un Evento Speciale Virtuale che avrà luogo lunedì 18 ottobre 2021. Come sempre la pagina dedicata all’evento non lascia trapelare alcun dettaglio, ma i rumors confermano l’arrivo dei nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ con processore M1X e forse anche di AirPods 3 e Mac mini M1X.

MacBook Pro 14″ e 16″

Le ultime indiscrezioni rivelano le caratteristiche principali dei nuovi portatili di fascia professionale di Cupertino. Si parla di 16GB di RAM e 512GB di storage sui modelli base, di una fotocamera FaceTime a risoluzione maggiore, e di processori nettamente più potenti degli M1 attuali. Nel dettaglio:

Display Mini LED, forse con refresh da 120 Hz.

Cornice più sottile attorno al display.

Niente logo “MacBook Pro” in basso allo schermo.

Fotocamera da 1080p.

Modelli base con 16GB di RAM e 512GB di SSD.

Il processore M1X avrà i medesimi 10 core su tutti e due i modelli base.

Nuovo caricabatterie.

Prezzi e Disponibilità

Da quel poco che sappiamo, possiamo provare a inferire prezzi e disponibilità dei nuovi MacBook Pro M1X. Secondo i rumors più recenti, e per la prima volta, non ci saranno grosse differenze di prezzo tra 14″ e 16″ ed è probabile che gli entry level partiranno da price point più elevati rispetto a quelli attuali (tradotto: ben sopra i 1.500€ in Italia).

La disponibilità dovrebbe essere immediata, senza pre-ordini per la semplice ragione che tutti i Mac lanciati durante gli Eventi Apple (con l’unica eccezione dell’iMac 24″ all’inizio dell’anno) di solito erano già in in stock.

Certo, bisognerà valutare eventuali problemi e rallentamenti creati dalla pandemia e della crisi dei semiconduttori mondiali; agli utenti davvero interessati alle nuove macchine consigliamo di non lasciarsi sfuggire la parentesi di disponibilità iniziale, perché è probabile che -come per iPhone 13– le scorte si esauriscano presto.

Logo Animato

Come di consueto, i creativi di Apple hanno creato un’animazione che potete visualizzare in Realtà Aumentata sui vostri iPhone e iPad. Si tratta di un effetto “Warp” molto carino. Per ammirarlo, basta fare così:

Aprite la pagina degli Eventi Apple con iPhone o iPad. Toccate il logo Apple. Partirà il visore AR che proietterà la grafica dell’evento nell’ambiente circostante.

Hashflag su Twitter

Come all’evento scorso, anche stavolta Apple ha acquistato da Twitter un hashflag. Si tratta di un emoji speciale che compare automaticamente quando usate l’hashtag #AppleEvent su Twitter.

Gli hashflag sono comprati dalle aziende in occasione di eventi importanti, e per dare visibilità a un brand in un determinato momento; possono arrivare a costare anche 1 milione di dollari l’uno.