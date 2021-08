iPhone 13, Macbook M2, iPad mini: Tutti gli Eventi Apple 2021

Nei prossimi mesi, Apple lancerà iPhone 13, ma anche Macbook Pro M2 e iPad mini. Ecco tutti i prodotti e gli eventi del 2021.

Nel corso dei prossimi mesi, Cupertino ha in programma di lanciare parecchie novità, inclusi i nuovi iPhone di settembre, ma pure i MacBook Pro M2 (o M1X), Apple Watch Series 7 e forse iPad mini e AirPods di terza generazione. Fermo restando che si tratta di mere congetture, fintanto che Apple non confermi il tutto, ecco i prodotti attesi fino alla fine dell’anno, e gli Eventi Apple del 2o21 per annunciare il lancio.

Settembre 2021

Subito dopo l’estate, Apple terrà sicuramente un evento virtuale dedicato a:

iPhone 13 : iPhone 13‌, ‌iPhone 13‌ Pro e ‌iPhone 13‌ Pro Max con più potenza, una fotocamera nettamente migliorata, maggiori prestazioni e ovviamente iOS 15. Fate clic qui per sapere tutto -ma proprio tutto- su questo dispositivo. Apple Watch Series 7: Non includerà sensori innovativi, ma in compenso introdurrà un design più piatto e nuove opzioni di colore, un processore più performante, una cornice più sottile e un chip Ultra-WideBand rinnovato, oltreché una batteria più capiente. AirPods 3: “Il design degli AirPods entry-level aggiornato sarà simile a quello degli attuali AirPods Pro,” raccontano i rumors, “e sarà caratterizzato da uno stelo più corto e da copri-auricolari intercambiabili. Apple inoltre sta cercando di migliorare la durata della batteria.”



Quando arrivano? Una data ufficiale ancora non esiste, ma in base alle indiscrezioni possiamo dire che -molto probabilmente- iPhone 13 verrà lanciato martedì 14 settembre 2021. Gli altri prodotti, in particolare AirPods 3, potrebbero essere lanciati con un banale comunicato stampa, dunque senza Eventi Speciali.

Ottobre 2021

Sono anni che se ne parla, ma pare che stavolta i mitologici MacBook Pro da 14″ e 16″ con design profondamente rivisto e processore M1X o M2 potrebbero davvero fare il loro debutto. In base ai rumors, sappiamo che includerà un lettore SD come i vecchi modelli, oltreché porta HDMI, MagSafe e nessuna Touch Bar.

Alcuni si azzardano perfino a vaticinare Display mini-LED, 4TB massimi di archiviazione e 64GB di RAM, Audio a 360º con Dolby Atmos e chip M1X fino a 32 core. Fate clic qui per conoscere tutte le novità hardware previste.

Quando arrivano? Le date papabili per ora sono 3, tutti di martedì (perché notoriamente è il giorno preferito di Apple per gli annunci), vale a dire il 19 ottobre, il 26 ottobre o il 9 novembre.

Novembre 2021

Visto che l’anno scorso Apple ha dedicato ben tre eventi a iPad Air, nuovo iPad da 10.8″ e Apple Watch, stavolta a Cupertino avranno una mano più leggera, almeno sul fronte tablet. Pare che assisteremo al lancio di un iPad mini aggiornato questo autunno.

Si vocifera di un design sarà completamente rivisto privo di pulsante Home (Touch ID integrato in quello d’accensione), porta USB-C al posto della Lightning e form factor più squadrato e sottile, oltreché chip A15 e forse Smart Connector.

Quando arriva? In base ai rumors in nostro possesso vedrà le luci della ribalta solo dopo iPhone 13 e Apple Watch 7, e a ridosso dei nuovi MacBook Pro M1X. Dunque, ragionevolmente a novembre o giù di lì, ma senza eventi speciali: ci sarà solo un comunicato stampa.

Che succede Dopo?

Sappiamo che Apple sta lavorando a nuovi Mac mini‌, Mac Pro e ‌MacBook Air‌, ma sono tutti in arrivo l’anno prossimo. E i primi a fare capolino nel 2022 saranno i MacBook Air con processore M2 e scocca colorata nei primi 3 mesi del nuovo anno.