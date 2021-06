iPad mini 6: bordi sottili e niente pulsante Home

iPad mini 6 è stato rimandato a fine anno. E già che ci siamo, vi mostriamo un concept ispirato ad iPad Pro che vi sorprenderà.

Secondo l’affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo, Apple non riuscirà a rilasciare la sesta generazione di iPad mini nei tempi prefissati. Un po’ per la pandemia e un po’ per il rallentamento delle consegne di componentistica, se ne riparla almeno a fine anno. Ma varrà la pena di attendere: il design sarà completamente rivoluzionati secondo i canoni più moderni.

iPad Mini 2021

In linea teoria, ci aspettavamo un lancio entro il mese di giugno, ma il turbolento periodo storico in cui viviamo ha costretto Cupertino a rivedere i propri piani. Tanto più che non c’è fretta: i nuovi ‌iPad‌ 5G da 11 e 12.9 pollici rilasciati ad aprile dovrebbero infatti riuscire a incanalare la domanda e a trainare a sufficienza le vendite.

Il nuovo tablet mignon dunque è posticipato quanto meno alla seconda metà del 2021; sarà caratterizzato da un design completamente rivisito con cornice più sottile, e Touch ID integrato nel pulsante Home. Resta tuttavia la porta Lightning vecchio stile; e niente display mini-LED come sugli iPad Pro di fascia alta: per quello occorrerà attendere ancora un altro giro di corsa.

iPad mini 6:Concept Ultra Sottile

Guarda la galleria: iPad mini Pro – Concept Cornice UltraSottile

Le attuali generazioni di iPad mini hanno un display da 7.9″ e una cornice decisamente molto spessa, eredità dei design precedenti. Un concept mostra tuttavia come apparirebbe se invece mutuasse i canoni estetici da iPad Pro: e la differenza è sconcertante.

Se si toglie la cornice ipertrofica dell’ultima versione di iPad mini si ottiene un tablet più piccolo del 20%; o in alternativa, e più probabilmente, Apple potrebbe decidere di mantenere invariate le dimensioni complessive ingrandendo il display.

Fatto sta che, se si eliminassero Touch ID e cornice voluminosa, l’aspetto complessivo di iPad mini cambierebbe drasticamente, e in meglio, con una dimensione reale del display che arriva a 8.5 o 9 pollici.

Nella visione di Parker Ortolani, il creatore di queste immagini, non manca ovviamente un processore aggiornato e il pieno supporto ad Apple Pencil; ma si tratta di voli pindarici di design industriale. Per il momento, infatti, nulla lascia intendere che ad iPad mini tocchi il medesimo destino dell’iPad Pro nel 2018.

E a proposito. Pare che Apple stia mettendo a punto anche una versione più sottile dell’iPad entry-level dedicata agli studenti, anch’essa in arrivo “al più presto entro la fine dell’anno.” Appuntamento in autunno, dunque, quando -e c’è da scommetterci- spunteranno ulteriori dettagli. Restate sintonizzati.