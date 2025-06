Apple estende Self Service Repair agli iPad: novità e dettagli

Apple espande il programma Self Service Repair per includere i dispositivi iPad, un’ottima notizia per gli utenti che desiderano effettuare riparazioni fai da te in autonomia, garantendo l’accesso a manuali dettagliati, componenti originali Apple e strumenti professionali.

Il programma, inizialmente lanciato nel 2022, si estende ora ai modelli più recenti di iPad, come l’iPad Air con chip M2, l’iPad Pro M4, l’iPad mini con A17 Pro e l’iPad con processore A16. Gli utenti potranno sostituire autonomamente componenti essenziali come display, batterie, fotocamere e porte di ricarica, unendo così praticità e sostenibilità. Questa espansione porta il Self Service Repair Store a coprire ben 65 dispositivi diversi, rendendolo uno dei programmi di riparazione fai-da-te più completi disponibili sul mercato.

Oltre alla comodità per gli utenti, il programma è un pilastro della strategia di sostenibilità di Apple. Disponibile in 34 paesi, tra cui il Canada aggiunto lo scorso anno, questa iniziativa mira a ridurre i rifiuti elettronici, incentivando al contempo una cultura di responsabilità ambientale. Con l’introduzione di questa nuova opzione per gli iPad, Apple dimostra ancora una volta il suo impegno a favorire una maggiore longevità dei dispositivi elettronici.

Parallelamente, l’azienda ha annunciato aggiornamenti significativi per il programma Genuine Parts Distributor, pensato per i professionisti indipendenti. Attraverso distributori terzi come MobileSentrix negli Stati Uniti e Mobileparts.shop in Europa, sarà ora possibile ordinare componenti originali Apple per iPad, ampliando ulteriormente le opzioni di riparazione disponibili. Questa novità offre un’opportunità senza precedenti per i tecnici indipendenti di accedere a ricambi di alta qualità, garantendo così interventi più affidabili e duraturi.

Per i consumatori, la scelta tra riparazioni fai-da-te, Apple Store, Centri Assistenza Autorizzati, centri indipendenti o servizi per corrispondenza si traduce in una maggiore flessibilità. Apple, infatti, non solo semplifica l’accesso alle riparazioni, ma promuove anche un modello più sostenibile per l’intero ecosistema tecnologico.

Brian Naumann, Vice President of AppleCare, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare prodotti che durino il più a lungo possibile. L’espansione del programma Self Service Repair per gli iPad è un ulteriore passo in questa direzione, offrendo agli utenti gli strumenti e le risorse necessarie per prendersi cura dei propri dispositivi in modo autonomo ed efficace.”