Apple Watch Series 7: misurazione pressione, glucosio e alcol

Con la prossima generazione di Apple Watch dovrebbero arrivare nuovi e ben più eccitanti sensori; ci sarà un glucometro, ad esempio, ma anche una feature di misurazione della pressione sanguigna, oltreché dei livelli di alcol nel sangue. Ecco prezzo, data di uscita e specifiche di Apple Watch Series 7.

Tecnicamente non sappiamo nulla -in modo diretto- riguardo i prossimi modelli di smartwatch con la mela; ma studiando i fornitori di Cupertino possiamo farci un’idea molto precisa delle feature in arrivo, o quantomeno in fase di sviluppo.

Prendete per esempio la start-up inglese Rockley Photonics. È specializzata nella produzione di sensori ottici non invasivi che, senza neppure un buchetto sulla pelle, riescono a misurare una serie di caratteristiche nel sangue:

Pressione sanguigna

Glicemia

Alcolemia

Stando alle indiscrezioni del The Telegraph, indovinate un po’ qual è il principale cliente di questa giovane società? Proprio Apple che, negli ultimi due anni, ha contribuito alla maggior parte del fatturato e ora sta per agevolarne il debutto in borsa attraverso un “accordo di fornitura e sviluppo.”

Data la crescita enorme registrata e l’interessamento di Tim Cook e i suoi, in altre parole, appare inevitabile che i destini della start-up e del gigante high-tech siano legati a doppio filo. Dunque, è inevitabile che prima o poi questi speciali sensori debuttino sui dispositivi come Apple Watch. Tutto sta a vedere quando.

Series 7 o 8?

È possibile che Apple intenda implementare almeno qualcuna di queste feature sulla generazione di Apple Watch in arrivo quest’anno, vale a dire Series 7. Ma sembra che le fiches siano puntate sull’anno prossimo, dunque con Apple Watch Series 8.

Quel che sappiamo è che di sicuro Apple ha intenzione di espandere la portata delle funzionalità relative a salute, parametri biometrici e benessere nei suoi dispositivi indossabili. È da anni che si parla del glucometro su Apple Watch, e sappiamo per certo che Tim Cook ha sperimentato per anni la feature sul proprio corpo.

Già oggi Apple Watch è già capace di riconoscere le fibrillazioni atriali e ha già salvato a questa feature ha già salvato più di una vita umana. In un futuro prossimo, tuttavia, includerà anche la diagnosi non invasiva degli eccessi di potassio, il monitoraggio della glicemia e l’individuazione di Alzheimer iniziale. Il futuro della diagnostica medica, continuiamo a ripeterlo, è fatto di dispositivi indossabili che portiamo sempre con noi per monitorare i parametri vitali e indirizzarci con tempestività dallo specialista non appena si presenta un problema. E questa celerità può avere importanti ripercussioni nella riuscita del trattamento medico, nei tempi di ripresa e dunque nella qualità di vita nel suo complesso.

Apple Watch Series 7: Prezzi e Lancio

Se tutto va come previsto, Apple Watch dovrebbe arrivare a settembre 2021, pare con Touch ID sul pulsante di accensione e forse fotocamera sotto al Display. I prezzi dovrebbero essere in linea con la generazione attuale, ma molto più cari per un’eventuale versione con fotocamera.

