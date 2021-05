Apple Watch Series 3: ha senso comprarlo nel 2021?

Apple Watch Series 3 è lo smartwatch entry level di Apple. Ma ha ancora senso comprarlo nel 2021? No, e per due ragioni.

Apple continua a vendere Apple Watch Series 3 come smartwatch entry level nel suo catalogo, e con prezzi che partono da 229€ di listino sicuramente fa ancora gola a molti. Ma ci domandiamo: ha davvero senso comprarlo a metà del 2021? Senza girarci troppo attorno, la risposta è assolutamente no e per almeno due validi motivi.

La Croce degli Update

La versione GPS diApple Watch Series 3 include solo 8GB di spazio d’archiviazione. Ciò significa che, ogni volta che c’era da fare un aggiornamento software, bisognava piallare completamente l’orologio, installare l’update, quindi ripristinare dal backup.

Questa rognosa procedura era quella che gli utenti si consigliavano l’un l’altro nei forum online per ovviare al problema; ma ora è diventata la soluzione ufficiale di Cupertino. Anzi, pure peggio, perché a partire da iOS 14.6 Apple chiederà pure di annullare l’abbinamento:

“Per installare l’aggiornamento watchOS, annulla l’abbinamento e ripetilo di nuovo nell’app Apple Watch sul tuo iPhone.”

E se stiamo così adesso, figuriamoci tra un anno o due: difficile credere che arriveranno nuovi aggiornamenti di sistema, a questo punto. Per ora Apple è costretta a rilasciarli, per la semplice ragione che il modello in questione è ancora sugli scaffali; ma per quanto tempo ancora potrà andare avanti la giostra? E qui veniamo alla seconda questione.

Apple Watch Series 7 in Arrivo

Sappiamo per certo che, dopo l’estate, Apple lancerà la nuova generazione di Apple Watch. Il Series 7 sarà caratterizzato da un design più piatto, nuovi colori e probabilmente nuovi sensori (si ipotizza Pressione sanguigna, Glicemia e/o Alcolemia).

Dunque, è verisimile che vengano rilasciate anche nuove varianti di Apple Watch SE, e che il Series 3 venga ufficialmente mandato in pensione. Se a questo aggiungete pure le limitazioni sul software dovute al poco spazio a disposizione, va da sé che non ha alcun senso comprarlo ora. Anzi, aggiungiamo che non conviene neppure acquistare Apple Watch SE.

Se vi serve un orologio smart, meglio puntare le vostre fiches su Apple Watch Series 6, ma solo se trovate una buona occasione, come quelle che si vedono spesso su Amazon. Se dovessimo pagare il prezzo pieno in Apple Store anche per il Series 6, noi francamente desisteremmo.

