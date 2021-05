iOS e iPadOS 14.6: uno sguardo da vicino alle novità

Apple ha rilasciato iOS 14.6 e iPadOS 14.6. Arrivano Audio 360º Lossless, Apple Card Family, i Podcast a pagamento e altro. Ecco tutte le novità.

In queste ore, Apple ha rilasciato una montagna di aggiornamenti software. Dopo macOS Big Sur 11.4 che risolve un gravissimo bug, è il turno di iOS 14.6 e iPadOS 14.6. E sebbene l’update non risulti ricco come il precedente, include comunque diverse cosette interessanti, come l’audio 360º Lossless, Apple Card Family, i Podcast a pagamento e molto altro. Ecco tutte le novità nel dettaglio.

iOS 14.6: Correzioni Bug

Il changelog completo di iOS 14.6 include diverse novità minori e alcuni bug-fix, nel dettaglio:

Podcast Supporto per l’abbonamento ai canali e ai singoli podcast. AirTag e Dov’è Opzione di “Modalità smarrito” per aggiungere un indirizzo e‑mail al posto di un numero di telefono per gli AirTag e per gli accessori compatibili con la rete di Dov’è.

AirTag mostrerà il numero di telefono del proprietario parzialmente oscurato quando viene avvicinato a un dispositivo con funzionalità NFC. Accessibilità Gli utenti di “Controllo vocale” possono sbloccare iPhone per la prima volta dopo un riavvio utilizzando solo la voce. Questa versione risolve anche i seguenti problemi: Lo sblocco tramite Apple Watch poteva non funzionare dopo aver utilizzato “Blocca iPhone” su Apple Watch.

I promemoria potevano apparire come righe vuote.

Le estensioni per il blocco delle chiamate potevano non apparire in Impostazioni.

I dispositivi Bluetooth a volte potevano disconnettersi o inviare l’audio a un altro dispositivo durante una chiamata in corso.

iPhone poteva presentare prestazioni ridotte durante l’avvio.

Audio 360º e Apple Music Lossless

Annunciato nei giorni scorsi, Apple Music losseless con Dolby Atmos a 360º consente di godere di musica ad altissima risoluzione e senza compromessi, con in più un effetto 3D molto avvolgente. In pratica, si può ascoltare la musica com’è uscita dallo studio di registrazione dell’artista, a patto di avere l’hardware giusto.

Spieghiamo tutti questi dettagli, come ascoltare il nuovo formato, con quali dispositivi e quali limitazioni, nel nostro post di approfondimento su Apple Music Lossless.

Apple Podcasts in Abbonamento

iOS 14.6 introduce il supporto agli abbonamenti a pagamento nell’app Apple Podcasts; agli abbonati viene anche data la possibilità di scaricare con tenuti esclusivi e premium. La novità riguarda oltre 170 paesi del mondo, tra cui il nostro.

Apple Card Family

Apple Card Family consente di condividere una medesima linea di credito coi propri familiari. Tuttavia, poiché Apple Card non è ancora disponibile nel nostro paese, la novità non si applica al mercato italiano. Almeno per il momento.

AirTag e Dov’è

Quando si attiva la “Modalità Smarrito” su un AirTag, ora si può aggiungere un indirizzo mail se uno non vuole divulgare il proprio numero di telefono; ciò vale per tutti i dispositivi compatibili con la rete Dov’è. Inoltre, il numero di telefono del proprietario sarà parzialmente oscurato, quando qualcuno si avvicina con uno smartphone dotato di NFC.