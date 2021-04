iOS 14.5: ecco la data e l’ora in cui scaricare l’update

Giacomo Martiradonna,

Stando alle indiscrezioni, iOS 14.5 sarà reso disponibile oggi 26 aprile dalle 19.00 ora italiana. Potrebbero esserci delle fluttuazioni sull’orario, tuttavia, se non addirittura una riprogrammazione ai giorni successivi; comunque non oltre il 30 aprile. Tutti pronti per scaricare uno degli aggiornamenti più attesi? Tra le novità di iOS 14.5 segnaliamo:

Le novità attese

In queste ore, Apple ha reso disponibili le prime Beta di iOS 14.5 e iPadOS 14.5; e oltre ai bug-fix di rito, ci sono anche tante altre cosette molto intriganti, tipo la possibilità di sbloccare iPhone con Apple Watch e il supporto Dual Sim 5G anche nel nostro paese.

Ecco le nuove funzionalità che dovrebbero essere incluse nel changelog:

Sblocco iPhone via Apple Watch: Nelle impostazioni Face ID & Codice di iOS 14.5 ora c’è la possibilità di configurare lo sblocco di iPhone con Apple Watch, aggiornato a watchOS 7.4. Ciò fornisce un metodo di autenticazione sicuro alternativo al Face ID che torna molto utile quando si indossa la mascherina.

Nelle impostazioni Face ID & Codice di iOS 14.5 ora c’è la possibilità di configurare lo sblocco di iPhone con Apple Watch, aggiornato a watchOS 7.4. Ciò fornisce un metodo di autenticazione sicuro alternativo al Face ID che torna molto utile quando si indossa la mascherina. Dual SIM 5G: In precedenza la feature era attiva solo in Cina, ora invece tutti i paesi del mondo inclusa l’italia potranno accedere alla funzionalità di Doppia SIM 5G (una fisica, una virtuale) offerta da iPhone 12 e 12 Pro.

In precedenza la feature era attiva solo in Cina, ora invece tutti i paesi del mondo inclusa l’italia potranno accedere alla funzionalità di Doppia SIM 5G (una fisica, una virtuale) offerta da iPhone 12 e 12 Pro. AirPlay 2 per Fitness+: iOS 14.5, iPadOS 14.5 e watchOS 7.4 introducono il supporto a AirPlay 2 per il servizio di allenamento virtuale in abbonamento di Apple, chiamato Fitness+ che però attualmente non è disponibile nel nostro paese. Grazie ad essa, si potrà visualizzare gli allenamenti sulla tv in salotto, inclusi calorie bruciate, ripetizioni, tempo di allenamento rimanente e molto altro. Senza dover guardare di continuo iPhone o iPad.

iOS 14.5, iPadOS 14.5 e watchOS 7.4 introducono il supporto a AirPlay 2 per il servizio di allenamento virtuale in abbonamento di Apple, chiamato Fitness+ che però attualmente non è disponibile nel nostro paese. Grazie ad essa, si potrà visualizzare gli allenamenti sulla tv in salotto, inclusi calorie bruciate, ripetizioni, tempo di allenamento rimanente e molto altro. Senza dover guardare di continuo iPhone o iPad. Controller: Viene aggiunto il supporto agli ultimi controller di gioco come DualSense di PlayStation 5 e Xbox Series X; e lo stesso avviene su Apple TV, grazie a tvOS 14.5.

Viene aggiunto il supporto agli ultimi controller di gioco come DualSense di PlayStation 5 e Xbox Series X; e lo stesso avviene su Apple TV, grazie a tvOS 14.5. Condivisione Apple Card: Dopo l’update, gli utenti In Famiglia potranno condividere anche la medesima Apple Card, la carta di credito di Cupertino che però qui da noi ancora non c’è.

Dopo l’update, gli utenti In Famiglia potranno condividere anche la medesima Apple Card, la carta di credito di Cupertino che però qui da noi ancora non c’è. Chiamate Emergenza Siri: In caso di emergenza, si potrà dire “Siri, chiama i soccorsi” per far partire immediatamente una chiamata automatica alla polizia.

In caso di emergenza, si potrà dire “Siri, chiama i soccorsi” per far partire immediatamente una chiamata automatica alla polizia. Trasparenza App: A partire da iOS 14.5 in poi, gli sviluppatori saranno obbligati a chiedere l’autorizzazione agli utenti prima di poter tracciare le loro attività tra i vari siti Web. Si tratta della feature anti-tracking che Facebook detesta tanto.

A partire da iOS 14.5 in poi, gli sviluppatori saranno obbligati a chiedere l’autorizzazione agli utenti prima di poter tracciare le loro attività tra i vari siti Web. Si tratta della feature anti-tracking che Facebook detesta tanto. Podcast: L’app Podcast è stata rivista e corretta, e ora include anche un tasto per riprendere da dove si era lasciato.

L’app Podcast è stata rivista e corretta, e ora include anche un tasto per riprendere da dove si era lasciato. Promemoria: Ora è possibile elencare i promemoria in base ad alcuni parametri, come Data di Consegna, Data di Creazione, Titolo, Priorità e si può perfino stampare i promemoria.

Ora è possibile elencare i promemoria in base ad alcuni parametri, come Data di Consegna, Data di Creazione, Titolo, Priorità e si può perfino stampare i promemoria. News App: Piccoli cambiamenti estetici all’app che raccoglie le notizie curate da Cupertino, come la nuova sezione “Per te.”

Piccoli cambiamenti estetici all’app che raccoglie le notizie curate da Cupertino, come la nuova sezione “Per te.” Avvisi Emergenza: Se aprite Impostazioni → Notifiche, nella sezione Avvisi Emergenza avrete la possibilità di disattivare la consegna degli avvisi di emergenza quando è attivo il Non Disturbare. Per avvisi di emergenza si intende terremoti, uragani, tsunami e così via.

Se aprite Impostazioni → Notifiche, nella sezione Avvisi Emergenza avrete la possibilità di disattivare la consegna degli avvisi di emergenza quando è attivo il Non Disturbare. Per avvisi di emergenza si intende terremoti, uragani, tsunami e così via. Schermata di Caricamento: Chicca per gli utenti iPad. Quando il tablet è in orizzontale, la meletta bianca di caricamento del sistema operativo è orientata in modo analogo.

Chicca per gli utenti iPad. Quando il tablet è in orizzontale, la meletta bianca di caricamento del sistema operativo è orientata in modo analogo. Ricerca Emoji: Anche su iPadOS 14.5 arriva finalmente la Ricerca Emoji come su iPhone e Mac.

Novità Minori

A questo si aggiungono altre cosette minori che però renderanno l’esperienza utente ancora più pratica e proficua per tutti. Cosette come:

Interfaccia più compatta per l’invio degli iMessage e l’uso di Dov’è con Siri

Nuovi suoni e nuove icone per le cuffie Beats nell’app Dov’è

Piccole novità per i quadranti Hermes per Apple Watch

Semplificazione della procedura di attivazione di una connessione cellulare su iPad

Maggiore chiarezza sullo stato degli update di Apple Watch e iPhone